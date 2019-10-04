"На, с*ко, подавись!" Порошенко відповів анекдотом на претензію Гордона про липецьку фабрику

П'ятий президент України Петро Порошенко і журналіст Дмитро Гордон влаштували дискусію в прямому ефірі через кондитерську фабрику Roshen у російському Липецьку.

Це трапилося в п'ятницю, 4 жовтня, під час програми "Свобода слова з Савіком Шустером" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Я вважаю вас одним із найбільш підготовлених українських політиків... Втім, у мене є до вас особиста претензія і хочу сказати вам її в очі. Я через вас став циніком", – заявив Гордон біля мікрофона, звертаючись до лідера партії "Європейська солідарність".

"Тому що коли ви прийшли і стали президентом, що я особисто вітав, мені здавалося, що ви захочете увійти в підручники історії, мені здавалося, що ви за ці 5 років зробите все, щоб вам ставили пам'ятники...

Чому, коли Україна була в крові, коли велися ці переговори, коли Путін наступав, коли кожен день не було спокою... чому ви не віддали цю кляту липецьку фабрику? Чому ви не сказали Путіну: "На, подавись, с*ко, цієї фабрикою!" – запитав журналіст.

Дмитро Гордон і Петро Порошенко на "Свободі слова" Колаж

Після таких слів Порошенко підійшов до другого мікрофона та сказав:

"Друзі, у нас є такий анекдот про двох українців. Кажуть: скільки ти готовий віддати для держави? Мільйон готовий віддати? – Готовий. Віллу готовий віддати? – Готовий. А порося? – А порося не готовий. Чому? – Тому що воно у мене є".

Після цього політик пояснив, що фабрика Roshen на території РФ "стоїть" із 2016 року.

"Спроби продати її за будь-яку ціну приймалися одразу", – заявив Порошенко, додавши, що вони були безуспішними і підприємство в результаті заарештували, "щоб тиснути на нього як президента".

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, у цій же програмі Дмитро Гордон закликав захистити Україну парканом від Криму і Донбасу, щоб з окупованих територій не "просочилися" вороги.

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