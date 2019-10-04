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6 жовтня • оновлено в 18:11
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"На, с*ко, подавись!" Порошенко відповів анекдотом на претензію Гордона про липецьку фабрику

223.9т Читати матеріал російською

П'ятий президент України Петро Порошенко і журналіст Дмитро Гордон влаштували дискусію в прямому ефірі через кондитерську фабрику Roshen у російському Липецьку.

Це трапилося в п'ятницю, 4 жовтня, під час програми "Свобода слова з Савіком Шустером" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Я вважаю вас одним із найбільш підготовлених українських політиків... Втім, у мене є до вас особиста претензія і хочу сказати вам її в очі. Я через вас став циніком", – заявив Гордон біля мікрофона, звертаючись до лідера партії "Європейська солідарність".

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"Тому що коли ви прийшли і стали президентом, що я особисто вітав, мені здавалося, що ви захочете увійти в підручники історії, мені здавалося, що ви за ці 5 років зробите все, щоб вам ставили пам'ятники...

Чому, коли Україна була в крові, коли велися ці переговори, коли Путін наступав, коли кожен день не було спокою... чому ви не віддали цю кляту липецьку фабрику? Чому ви не сказали Путіну: "На, подавись, с*ко, цієї фабрикою!" – запитав журналіст.

Дмитро Гордон і Петро Порошенко на "Свободі слова"

Дмитро Гордон і Петро Порошенко на "Свободі слова"

Колаж

Після таких слів Порошенко підійшов до другого мікрофона та сказав:

"Друзі, у нас є такий анекдот про двох українців. Кажуть: скільки ти готовий віддати для держави? Мільйон готовий віддати? – Готовий. Віллу готовий віддати? – Готовий. А порося? – А порося не готовий. Чому? – Тому що воно у мене є".

Після цього політик пояснив, що фабрика Roshen на території РФ "стоїть" із 2016 року.

"Спроби продати її за будь-яку ціну приймалися одразу", – заявив Порошенко, додавши, що вони були безуспішними і підприємство в результаті заарештували, "щоб тиснути на нього як президента".

"На, с*ко, подавись!" Порошенко відповів анекдотом на претензію Гордона про липецьку фабрику

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, у цій же програмі Дмитро Гордон закликав захистити Україну парканом від Криму і Донбасу, щоб з окупованих територій не "просочилися" вороги.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Петро Порошенко Дмитро Гордон Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
видео політика Roshen
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ТАК ЦЕЖ ОН УСЕХ ХОXЛОВ ОБОСРАЛ!)))))))))))))))))))))))
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4
1
Любченко Светлана
Любченко Светлана
Великий Кормчий, брысь в рашку!!!
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Pantelegen Dim
Pantelegen Dim
А Гордон не хочет рассказать, как он бабло косит на роисси в диалогах со скабеевой?
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3
1
Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
А если бьі Порошенко отдал фабрику, Гордоша верещал бьі, что он финансирует врага! И, кстати, напомните мне, что ответил Зеленский, когда его упрекнули, что бабло на Рашке рубит??! Он сказал, не дождетесь, чтобьі я отдал россиянам свои деньги.... Так почему молчите про него? Он и сейчас опосредовано, через друзяк своих, бабло косит на паРашке...
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