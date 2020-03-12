На радника секретаря РНБО України Сергія Сивоха напав колишній кандидат у нардепи від партії "Свобода" Юрій Капля.

Як повідомляє "Страна" з посиланням на джерела у Міністерстві внутрішніх справ, саме він вдарив Сивоха ногою з натовпу.

Сивохо після нападу

Видання зазначає, що серед 17 затриманих представників полку "Азов" Каплі не виявилося.

Правоохоронці вирішують, чи висуватимуть йому підозру за статтею 296 (хуліганство) КК.

Юрію Каплі 31 рік. На позачергових парламентських виборах він був кандидатом в народні депутати по 203 мажоритарному округу від партії Олега Тягнибока "Свобода", але програв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 березня Сивохо презентував Національну платформу примирення та єдності. В ході виступу він заявив, що за шість років збройного конфлікту на ньому хтось збагачується, а хтось помирає і ховає рідних людей. Отже, наголосив радник секретаря РНБО, Україні потрібен мир.

Після цього ветеран полку "Азов" Сергій Тамарін зірвав виступ Сивоха, обізвавши його зрадником і ворогом України.

Пізніше конфлікт переріс у бійку. Сивохо після слів Тамарина вийшов із залу, де проходила презентація, однак представники "Нацкорпуса" пішли за ним. У холі його штовхнули, і радник секретаря РНБО впав.

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