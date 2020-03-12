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12 березня • оновлено в 18:33
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На Сивоха напав "свободівець" Юрій Капля – ЗМІ

3.1т
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На радника секретаря РНБО України Сергія Сивоха напав колишній кандидат у нардепи від партії "Свобода" Юрій Капля.

Як повідомляє "Страна" з посиланням на джерела у Міністерстві внутрішніх справ, саме він вдарив Сивоха ногою з натовпу.

Сивохо після нападу

Сивохо після нападу

Видання зазначає, що серед 17 затриманих представників полку "Азов" Каплі не виявилося.

Правоохоронці вирішують, чи висуватимуть йому підозру за статтею 296 (хуліганство) КК.

Юрію Каплі 31 рік. На позачергових парламентських виборах він був кандидатом в народні депутати по 203 мажоритарному округу від партії Олега Тягнибока "Свобода", але програв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
Теги
ВО Свобода РНБО
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Перепил Недо
Перепил Недо
Только за это-https://www.obozrevatel.com/society/terroristyi-na-donbasse-obstrelyali-vsu-i-ranili-bojtsa.htm Сивоху надо было затоптать.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Сивоху надо судить публично за пособничество "сверхчеловеками" из ордло, которые пытались диктовать всему народу Украины и лишить этот народ права на самоопределение как то завещал гитлер. Судить предателя и коллаборациониста, призвать к ответственности по закону, как это делается в любой цивилизованный стране.
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