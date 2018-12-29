З опівночі 29 грудня на Донбасі розпочалося чергове перемир'я. Утім, в штабі операції об'єднаних сил вже повідомили про обстріл.З початком суботи, 29 грудня, в зоні бойових дій на Сході України розпочалося "новорічне перемир'я", домовленості щодо якого було досягнуто раніше цього тижня в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі.

Режим тиші на Донбасі розпочався з опівночі 29 грудня, відповідну пропозицію, висунуту українською стороною у ТКГ, було затверджено 27 грудня. Про готовність до дотримання перемир'я заявили також у самопроголошених утвореннях "ДНР" і "ЛНР".

Зранку 29 грудня в штабі операції об'єднаних сил повідомили, що з початку доби проросійські бойовики на Донбасі один раз відкрили вогонь з гранатометів по позиціях українських військових на Горлівському напрямку. Напередодні, 28 грудня, позиції Збройних сил України на Донбасі були обстріляні 11 разів, але обійшлося без втрат.

Востаннє перемир'я на Донбасі - так зване "шкільне" з нагоди початку навчального року - було оголошено з 29 серпня. Хоча сторони конфлікту й не дотримувалися режиму тиші повністю, спостерігачі місії ОБСЄ заявляли про скорочення кількості обстрілів. Минулого року "новорічне перемир'я" оголосили з 23 грудня.