На річці Конго перекинувся човен: майже 50 людей потонули

На річці Конго на північному заході Демократичної республіки Конго перекинувся човен, який перевозив людей. Потонуло щонайменше 49 осіб.Через перекидання човна на річці Конго на північному заході Демократичної республіки Конго загинуло щонайменше 49 людей. Про це у п’ятницю, 25 травня, повідомив віце-губернатор провінції Чуапа Річард Мбойо Ілука.

Трагедія сталась ввечері напередодні, 24 травня. За словами чиновника, човен перевозив людей із міста Монкото до міста Мбандака, інформує агенція AP.

За словами радника міністра охорони здоров'я Нгуама Кіпоя, на борту було близько 100 людей. Човен не дотримувався правил безпеки. "Ми знаємо, що аварія сталася вночі. Уряд заборонив усю навігацію річкою", - повідомив він, передає агенція dpa.

Поки не відома точна кількість людей, які були на борту, та скільки із них вижили. Наразі встановлюється точна кількість жертв.

Причина аварії поки невідома. Але відомим є факт, що човни, які перевозять людей річцою Конго, нехтують правилами безпеки і йдуть перевантаженими.