На проміжних виборах у Харкові з'явився кандидат-двійник проти Світличної

У виборчому окрузі №179 в Харківській області з'явився кандидат-двійник ексглави Харківської облдержадміністрації Юлії Світличної.

Про це повідомив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель на своїй сторінці в Facebook. Він уточнив, що кандидата-клона звуть Яна Світлична.

"Після оголошення про участь у виборах ексглави Харківської ОДА Юлії Світличної відразу ж з'явилася інша кандидатка, яка має однакове з нею прізвище і співзвучне ім'я. На сайті НАЗК вже опублікована декларація кандидата-клона – Яни Світличної", – написав він.

Юлія Світлична

Кошель нагадав, що під час минулих парламентських виборів влітку 2019 роки влада постійно заявляла про велику кількість "двійників", які атакували її кандидатів.

"Зараз таку ж технологію вона застосовує вже до своїх опонентів. КВУ звертає увагу Центральної виборчої комісії на неприпустимість практики нечесної боротьби на виборах, можливих спроб маніпуляцій з метою впливу на результати голосування і необхідності забезпечення демократичного і прозорого виборчого процесу", – зазначив Кошель.

Facebook / Олексій Кошель

Він занепокоївся тим, що напередодні місцевих виборів округ №179 можуть перетворити в черговий майданчик для відпрацювання політичних технологій за зразком округу №205 в Чернігівській області або виборів міського голови Мукачева в 2004 році.

На думку генерального директора КВУ, зараз все залежить виключно від влади.

Нагадаємо, проміжні вибори по округу №179 призначені на 15 березня.

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