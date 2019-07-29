"На президента це дуже тисне!" Клімкін пояснив істерику Зеленського

Міністр закордонних справ Павло Клімкін прокоментував скандал з президентом Володимиром Зеленським через ноту російському МЗС про звільнення моряків.

"Ми не з'ясовували відносини - ми висловили позиції! Я сказав, що за цим (нотою РФ. - Ред.) стоїть. Я вважаю, що позиція в цьому сенсі дуже важлива. Але будь-яка дискусія всередині країни, що знаходиться в стані війни, працює тільки на Кремль. Тому я у всіх дискусіях або інтерв'ю, навпаки, намагаюся чітко сказати, що ніякого конфлікту всередині країни у нас немає", - сказав він в інтерв'ю "Укрінформу".

Міністр підкреслив, що міжнародно-правова позиція України в цьому контексті у президента є, вона чітко висловлюється.

"Всіх, звичайно, зацікавила ця ситуація, оскільки погані новини розходяться краще, ніж хороші, але я не бачу цю новину як погану, я це бачу, як елемент дискусії", - додав він.

Павло Клімкін "Цензор.НЕТ"

Також Клімкін назвав "істерику" Зеленського не претензією, а емоційним елементом.

"Я його дуже добре розумію, так як у мене теж є емоція по відношенню до всіх наших хлопців, які знаходяться в тюрмах в Росії або на Донбасі. Для нас це не політична історія - це емоція, яка постійно тисне. Я прекрасно розумію, що і на президента Зеленського це питання дуже тисне. Якби проблема була в нашій міжнародно-правовій позиції, можна було б це обговорювати, але її немає. А щодо емоцій, то вони є у кожного, і це прекрасно! Важливо, щоб це не шкодило нашій позиції у війні з Росією", - уклав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ в тому, що дипвідомство відправило відповідь на ноту РФ про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити зміст з главою держави.

У МЗС пояснили, що в ноті містилася "цинічна пропозиція про надання українською стороною письмових гарантій участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".

Клімкін оприлюднив текст офіційного листування МЗС Росії і України. Він звернув увагу, що російська нота – це пастка, і схоже, у Зеленського в неї попалися.

Міністр також заявив, що мав всі повноваження діяти без дозволу президента.

В результаті конфлікту Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням розглянути питання про дисциплінарне покарання для Клімкіна.

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