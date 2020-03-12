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12 березня • оновлено в 13:00
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Ветерани АТО заштовхали Сивоху, він впав: з'явилося відео

29т
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Під час презентації Національної платформи єдності та примирення, яку проводив радник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Сивохо, відбулися сутички.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, через пів години після початку заходу представник полку "Азов" Сергій Тамарін з місця звернувся до Сивохи, звинувативши його у здачі українських інтересів і зраді.

Після декількох хвилин перепалки ведучий оголосив про завершення заходу. В результаті Сивохо покинув зал, представники "Нацкорпуса" пішли за ним. У холі його штовхнули і радник секретаря РНБО впав.

Ветерани АТО заштовхали Сивоху, він впав: з'явилося відео

Націоналісти кричали "Пішов геть!", "Сепар", "Клоун!". Під кінець охорона відвела організатора конференції.

Відзначимо, що поліція прийшла тільки через 15 хвилин після інциденту.

Ветерани АТО заштовхали Сивоху, він впав: з'явилося відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А что же эти аХтивисты не спешат на укомплектование добробатов на хpoнте, которые укомплekтованы на 60-70%??? И куй кого из нaцкopпycа отправишь на пepeдовyю.....оно и в X*YEBE не хило .. ..мpaзота оно и в X*YEBE,мpaзота!!!!
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Мельник Дмитрий
Мельник Дмитрий
Обезьяны, ей-богу...
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
Вже час натовкти пики нацмавпам.
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