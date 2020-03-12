Ветерани АТО заштовхали Сивоху, він впав: з'явилося відео

Під час презентації Національної платформи єдності та примирення, яку проводив радник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Сивохо, відбулися сутички.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, через пів години після початку заходу представник полку "Азов" Сергій Тамарін з місця звернувся до Сивохи, звинувативши його у здачі українських інтересів і зраді.

Після декількох хвилин перепалки ведучий оголосив про завершення заходу. В результаті Сивохо покинув зал, представники "Нацкорпуса" пішли за ним. У холі його штовхнули і радник секретаря РНБО впав.

Націоналісти кричали "Пішов геть!", "Сепар", "Клоун!". Під кінець охорона відвела організатора конференції.

Відзначимо, що поліція прийшла тільки через 15 хвилин після інциденту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 березня Сивохо представив Національну платформу примирення і єдності. В ході виступу він заявив, що за шість років збройного конфлікту на ньому хтось збагачується, а хтось помирає і хоронить рідних людей. Отже, підкреслив радник секретаря РНБО, Україні потрібен мир.

офіцер запасу, волонтер, журналіст і блогер Мирослав Гай заявив, що, організовуючи презентацію Національної платформи примирення і єдності в період оголошеного в країні карантину, Сивохо наражає на небезпеку зараження коронавірусом Covid-19 її учасників.

Нагадаємо, 11 березня Сивохо назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України. За його словами, через це нашу країну не приймуть в НАТО.

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