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17 вересня • оновлено в 17:43
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На посаду посла України в США з'явився несподіваний кандидат

2.6т Читати матеріал російською

Офіс президента України Володимира Зеленського досі не узгодив кандидатуру на посаду надзвичайного і повноважного посла України у США.

Про це з посиланням на джерела в оточенні глави держави повідомляє "Українська правда".

"На початку була кандидатура Олега Шамшура, посла України у Франції, але через проблеми зі здоров'ям його так і не призначили", – розповів співрозмовник у Міністерстві закордонних справ.

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Данилюка назвали кандидатом на посаду посла в США

Данилюка назвали кандидатом на посаду посла в США

Комсомольська правда

Джерело в ОП назвало ще одного кандидата – нинішнього секретаря РНБО Олександра Данилюка. "Його хочуть відправити до США, оскільки виникли деякі непорозуміння з членами команди Зеленського. Думаю, у США він буде кориснішим", – додав співрозмовник.

Сам Данилюк від'їзд у США в ролі посла спростував. "Не знаю, звідки така інформація. Я її не підтверджую", – прокоментував він.

Данилюка назвали кандидатом на пост посла у США

Данилюка назвали кандидатом на пост посла у США

racurs.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський ухвалив рішення замінити 12 послів України в світі. Джерело в дипломатичних колах назвало Олега Шамшура головним претендентом на місце Валерія Чалого.

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Особи
Володимир Зеленський Олександр Данилюк
Місце
Україна
Теги
посол Міністерство закордонних справ України Офіс президента
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