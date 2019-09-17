На посаду посла України в США з'явився несподіваний кандидат

Офіс президента України Володимира Зеленського досі не узгодив кандидатуру на посаду надзвичайного і повноважного посла України у США.

Про це з посиланням на джерела в оточенні глави держави повідомляє "Українська правда".

"На початку була кандидатура Олега Шамшура, посла України у Франції, але через проблеми зі здоров'ям його так і не призначили", – розповів співрозмовник у Міністерстві закордонних справ.

Данилюка назвали кандидатом на посаду посла в США Комсомольська правда

Джерело в ОП назвало ще одного кандидата – нинішнього секретаря РНБО Олександра Данилюка. "Його хочуть відправити до США, оскільки виникли деякі непорозуміння з членами команди Зеленського. Думаю, у США він буде кориснішим", – додав співрозмовник.

Сам Данилюк від'їзд у США в ролі посла спростував. "Не знаю, звідки така інформація. Я її не підтверджую", – прокоментував він.

Данилюка назвали кандидатом на пост посла у США racurs.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський ухвалив рішення замінити 12 послів України в світі. Джерело в дипломатичних колах назвало Олега Шамшура головним претендентом на місце Валерія Чалого.

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