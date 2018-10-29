На посаду голови ХДС замість Меркель є вже кілька претендентів

Про намір балотуватися на посаду голови ХДС заявили генсекретарка партії, міністр охорони здоров'я ФРН та екс-голова фракції ХДС. Меркель після відставки з посади голови партії має намір залишитися канцлеркою.Генеральна секретарка Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) висуне власну кандидатуру на посаду голови партії після відставки з цієї посади канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel). Про це у понеділок, 29 жовтня, повідомила агенція dpa із посиланням на джерела в ХДС. Крамп-Карренбауер, яка стала генсекретаркою ХДС в цьому році, повідомила керівництву партії, що буде балотуватися на посаду голови партії на з'їзді у Гамбурзі у грудні.

Також про намір поборотися за найвищу посаду у ХДС заявили міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) та колишній голова фракції ХДС в Бундестагу Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), повідомили джерела.

Залишивши посаду голови ХДС, Анґела Меркель планує перебувати на посаді канцлерки Німеччини до кінця терміну її повноважень, який завершиться у 2021 році. "Канцлерка заявила, що вона буде на посаді усю каденцію. З того часу вона неодноразово це публічно повторювала - і це все, що я можу вам сказати", - заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), передає агенція AFP. Раніше Меркель наголошувала, що її робота на чолі партії та голови уряду є нероздільними.

Водночас, як інформує агенція Reuters посиланням на джерела, Меркель не планує обійняти жодної посади в Європейському Союзі.