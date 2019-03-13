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На порозі Третя світова? Цимбалюк пояснив, навіщо Україні ракети проти Росії

1.6тЧитати матеріал російською

Українцям не варто ставитися до розмов про створення ракетного щита для захисту від агресії Росії як до передвиборчих обіцянок. Така ідея має сенс, оскільки країна-агресор знову заговорила про повторення сценарію Карибської кризи.

Україну ж в цьому випадку Росія сприймає як розмінну монету в силовому змаганні із США. Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Здавалося б, ну що нам до ось цих буцань США і Російської Федерації? У них там довгі ракети, змагання, хто головний на планеті й так далі. Але розумієте, в чому справа? Насправді коли розмови заходять про таке суперництво, ми завжди повертаємося до України і Грузії. Тому що, згідно зі збоченою російською логікою, ці ракети малої і середньої дальності можуть бути розміщені в Україні та Грузії. Тобто, набагато ближче до цього заповітного вікна за кремлівською стіною", — говорить він.

Ракети

Ракети

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"І Володимир Путін у зв'язку з цією зарубою проводить паралелі з Карибською кризою, коли на початку 60-х товариш Брежнєв і його кузькина мати розмістили ракети на Кубі. І тоді ми мало не почали Третю світову війну. Але зараз наближення американських ракет в Європу Росія розглядає приблизно так, як під час Карибської кризи це робили в США", — додав Цимбалюк.

Журналіст також звернув увагу на те, що при будь-якому конфлікті між США і Росією під ударом в результаті завжди опиняється Україна. Країна-агресор тут же починає погрожувати їй війною і знищенням. Причому якщо раніше погрози були теоретичними (коли Москва намагалася заборонити Україні вступити в НАТО), то зараз вони стали цілком реальними. Україна досі є нейтральною країною, однак це не вберегло її від збройного вторгнення. І тепер Путін продовжує погрожувати нашій країні втратою державності за активну протидію окупантам на Донбасі.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

"І ось зараз, коли товариші розмірковують про договір ДРСМД, підписаному в свій час між СРСР і США, знову погрожують нам. Ну це вже ні в які ворота не лізе. Парадоксально, але Путін Україну вже розглядає як частину західного простору. Так, роздуми такі ведуться, в першу чергу, в контексті ракетних воєн. Але знову ж таки: чому він говорить, що з Україною просто, як з апельсином?" — розмірковує Цимбалюк.

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"Можливо, це відлуння першого Майдану. Адже ви, напевно, пам'ятаєте, що там американці роздавали "наколоті апельсини". Але ось ця арифметична загадка про "шість на думку спало, сім з'їхало з глузду" (роздуми Путіна про те, за скільки до України долетять ракети Росії. Ред.) мене особисто насторожує. Тож вибори виборами, але на цю ситуацію треба дивитися ширше", — пояснив він.

Підсумовуючи, Цимбалюк наголосив, що Путін не розмірковує про ракети і Україну таким чином, що позиція Росії по відношенню до нашої країни зміниться, якщо переможе кандидат, який більше сподобається президенту РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що Україні досить до п'яти років в короткостроковій перспективі, щоб істотно просунутися у вітчизняній ракетній програмі. Реальна стратегія вже впроваджується в дію.

У свою чергу військовий експерт Юрій Кочевенко переконаний, що Україна повинна створити потужну ракетну зброю як стримувальний фактор на випадок прямого вторгнення Росії. Українські ракети, розміщені біля кордонів з РФ, зможуть вражати цілі далеко в тилу ворога.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Роман ЦимбалюкВолодимир Путін
Місце
Україна
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Файбер Моня
Файбер Моня
Поцела симбалюка даже не знает, что Карибский кризис был при Хрущёве, а не при Брежневе, а вообще, он, как гениальный стратег, знает как должны лететь ракеты, и как ими должны управлять украинские патриоты.. ))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ОБОЗ слово пропустил. По стилистике надо было: "Цимбалюк ПОТУЖНО объяснил..." :-)))
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
А также читайте-" Плеяда командиров ВСУ уникальна для мировой военной науки – люди провалившие наибольшее количество операций и понесшие наибольшие потери. Например, генерал-майор Мойсюк Евгений Георгиевич прошёл исключительный «боевой путь» — он смог последовательно покомандовать всеми провалами Украины 14-го года, и каждый раз получал повышение. В марте 2014 он руководил выдвижением колонны десантников к Волновахе, где колонна была остановлена активистами и развёрнута назад. Уже летом того же года он командовал Днепропетровской воздушно-десантной бригадой в боях на Саур-Могиле. Там он успешно завёл свою бригаду в котёл, проиграл бои за ключевую высоту, понёс огромные потери… И бросив свои войска обманом вышел через будущий «коридор смерти», сорвав договорённости о выходе. Это в свою очередь стоило жизни большому количеству солдат, которых он, фактически подставил под огонь, обманув их о том, что они могут выходить за ним. Но, вместо трибунала в Украине он получил очередное повышение и командовал всей группировкой в районе Донецкого Аэропорта. Конечно же он провалил и эту задачу, пытаясь оправдаться перед начальством бросил там на смерть блокированную группировку. А потом поняв организовал видимость попыток эвакуации из уже потерянного Аэропорта «киборгов». Конечно же, эвакуировать было уже некого, а группы эвакуации также отправились в плен. А часть в морг. Казалось бы сдача «национального символа» сопротивления должна была бы закончить карьеру генерала, но и тут ему повезло. Он стал командующим группировкой «Восток», где пытаясь оправдаться за предыдущие неудачи начал бои на «Промзоне», стоившие жизни огромному количеству его подчинённых и не принесшие успеха. Но и это не закончило карьеру генерала, наоборот, он ушёл снова на повышение, став заместителем командующего десантными войсками. Вот так развивалась карьера одного из самых провальных полководцев, человека, проигравшего все бои, в которых поучаствовал"
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