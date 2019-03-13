На порозі Третя світова? Цимбалюк пояснив, навіщо Україні ракети проти Росії

Українцям не варто ставитися до розмов про створення ракетного щита для захисту від агресії Росії як до передвиборчих обіцянок. Така ідея має сенс, оскільки країна-агресор знову заговорила про повторення сценарію Карибської кризи.

Україну ж в цьому випадку Росія сприймає як розмінну монету в силовому змаганні із США. Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Здавалося б, ну що нам до ось цих буцань США і Російської Федерації? У них там довгі ракети, змагання, хто головний на планеті й так далі. Але розумієте, в чому справа? Насправді коли розмови заходять про таке суперництво, ми завжди повертаємося до України і Грузії. Тому що, згідно зі збоченою російською логікою, ці ракети малої і середньої дальності можуть бути розміщені в Україні та Грузії. Тобто, набагато ближче до цього заповітного вікна за кремлівською стіною", — говорить він.

Ракети CRiME

"І Володимир Путін у зв'язку з цією зарубою проводить паралелі з Карибською кризою, коли на початку 60-х товариш Брежнєв і його кузькина мати розмістили ракети на Кубі. І тоді ми мало не почали Третю світову війну. Але зараз наближення американських ракет в Європу Росія розглядає приблизно так, як під час Карибської кризи це робили в США", — додав Цимбалюк.

Журналіст також звернув увагу на те, що при будь-якому конфлікті між США і Росією під ударом в результаті завжди опиняється Україна. Країна-агресор тут же починає погрожувати їй війною і знищенням. Причому якщо раніше погрози були теоретичними (коли Москва намагалася заборонити Україні вступити в НАТО), то зараз вони стали цілком реальними. Україна досі є нейтральною країною, однак це не вберегло її від збройного вторгнення. І тепер Путін продовжує погрожувати нашій країні втратою державності за активну протидію окупантам на Донбасі.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"І ось зараз, коли товариші розмірковують про договір ДРСМД, підписаному в свій час між СРСР і США, знову погрожують нам. Ну це вже ні в які ворота не лізе. Парадоксально, але Путін Україну вже розглядає як частину західного простору. Так, роздуми такі ведуться, в першу чергу, в контексті ракетних воєн. Але знову ж таки: чому він говорить, що з Україною просто, як з апельсином?" — розмірковує Цимбалюк.

"Можливо, це відлуння першого Майдану. Адже ви, напевно, пам'ятаєте, що там американці роздавали "наколоті апельсини". Але ось ця арифметична загадка про "шість на думку спало, сім з'їхало з глузду" (роздуми Путіна про те, за скільки до України долетять ракети Росії. — Ред.) мене особисто насторожує. Тож вибори виборами, але на цю ситуацію треба дивитися ширше", — пояснив він.

Підсумовуючи, Цимбалюк наголосив, що Путін не розмірковує про ракети і Україну таким чином, що позиція Росії по відношенню до нашої країни зміниться, якщо переможе кандидат, який більше сподобається президенту РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що Україні досить до п'яти років в короткостроковій перспективі, щоб істотно просунутися у вітчизняній ракетній програмі. Реальна стратегія вже впроваджується в дію.

У свою чергу військовий експерт Юрій Кочевенко переконаний, що Україна повинна створити потужну ракетну зброю як стримувальний фактор на випадок прямого вторгнення Росії. Українські ракети, розміщені біля кордонів з РФ, зможуть вражати цілі далеко в тилу ворога.

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