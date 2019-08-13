На Полтавщині розкопали золото скіфів: фото унікальних знахідок

У неділю, 11 серпня, на території Більського городища (Полтавська область) археологи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна знайшли скіфське золото. На полі виявили поховання дівчини і унікальну прикрасу.

Як повідомила пресслужба Полтавської обласної державної адміністрацїі, найбільша цінність знахідки у цілісності (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Найголовніше навіть не те, що археологи знайшли артефакти VI століття до нашої ери, а те, що поховання не було пограбоване. В ньому все залишилося точно так, як і було 2600 років тому", – розповіла директор Департаменту культури і туризму Валентина Вождаєнко.

Археологи розкопали унікальну знахідку Полтавська ОДА

Розкопку кургану могильника "Скоробір" на території Історико-культурного заповідника "Більськ" археологи почали минулого тижня.

Курган був невисокий, без насипу, тому його виявили за допомогою геофізичної зйомки. Поховальна яма мала дерев’яне перекриття, яке з часом завалилося. Саме у ній знайшли частини скелету молодої дівчини. Збереглися лише тазові кістки, зуби та розтрощений землею череп.

За словами директора музею археології ХНУ, кандидата історичних наук і керівника експедиції Ірини Шрамко, речі, які знаходились поруч – типові для поховання середньоскіфської доби. Це керамічний посуд (черпаки, чашки), велике блюдо з каменю, бронзове дзеркало, бронзовий браслет, намистини (бурштин, кришталь, сердолік), золоті прикраси (сережки, головний убір).

"Розмір і вагу золотого головного убору ми не визначимо, доки не піднімемо його з землі. Але й зараз видно, що річ унікальна. Це не просто фрагмент, а цілісний головний убір в два яруси з трьома видами золотих бляшок і скроневими сережками", – пояснили археологи.

Вони додали, що браслет, який був на руці у померлої, малих розмірів, що означає, що жінка була худою, ймовірно, підлітком.

Також в похованні було знайдено акінак (короткий меч), спис, сагайдак з бронзовими наконечниками стріл, кістяні псалії та два набори кінської збруї, проте тіла чоловіка не виявили.

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