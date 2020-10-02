На першому 'живому' саміті Україна-ЄС Зеленський відзвітує про реформи

В ОП розповіли, що Зеленський обговорить на саміті Україна-ЄС

Президент також представить ініціативу про створення Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський візьме участь в саміті Україна-Європейський Союз, який відбудеться "вживу" в Брюсселі 6 жовтня.

Про це повідомила пресслужба глави держави. Це буде перший двосторонній саміт ЄС з країною-партнером, який відбудеться в Брюсселі в традиційному форматі з початку пандемії COVID-19.

У саміті візьмуть участь президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

Лідери обговорять пріоритетні питання відносин України та Євросоюзу, зокрема подальші кроки щодо імплементації Угоди про асоціацію, поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС і подальшу підтримку з боку ЄС процесу реформ в Україні.

Крім того, на зустрічі обговорять співпрацю між країнами в контексті подолання наслідків пандемії COVID-19.

Окрему увагу буде приділено ситуації з безпекою на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу.

Також поговорять і про посилення координації зусиль України та ЄС з метою деокупації Криму та захисту прав кримчан.

За словами заступника керівника Офісу Президента України Ігоря Жовкви, Україна представить лідерам ЄС ініціативу про створення Кримської платформи і планує обговорити шляхи залучення ЄС до її реалізації.

Очікується, що за підсумками саміту сторона ЄС підтвердить, що секторальні санкції ЄС проти РФ будуть залишатися в силі до повного виконання Мінських домовленостей.

"На сьогоднішній день у нас є повна підтримка з боку ЄС зусиль України в рамках мирного врегулювання на Донбасі", – підкреслив Жовква.

За його словами, Україна представить на саміті свої пропозиції щодо оновлення Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема в торговій і галузевій частині.

"Актуальність поновлення угоди обумовлена суттєвими змінами в структурі економік України та ЄС з моменту, коли велися переговори про угоду (2007-2011 роки), а також новими тенденціями в розвитку ЄС і прогресом України", – пояснив Жовква.

На полях саміту планується підписання низки фінансових угод між Україною і ЄС в рамках Європейського інструменту сусідства.

Також відбудеться підписання угод з Європейським інвестиційним банком, які передбачають залучення фінансування на вдосконалення енергоефективності громадських будівель і модернізацію і цифровізацію "Укрпошти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, відносини між Європейським Союзом і Україною напередодні щорічного саміту ускладнилися, і напруженість в останні місяці зросла, а ряд рішень української влади ставлять під удар макрофінансову допомогу ЄС і безвізовий режим.