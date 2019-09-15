На низькому старті: чи зможе Зеленський провести місцеві вибори в обхід Конституції

Після більш ніж успішних для "Слуги народу" позачергових виборів Верховної Ради українців можуть знову змусити позапланово піти на виборчі дільниці. Раптовий розпуск Центральної виборчої комісії - один із дзвіночків готуватися до позачергового волевиявлення на місцевих виборах. І поки правляча більшість говорить натяками, промацуючи грунт, питання законності такої перспективи вже стоїть ребром.

Чому нова влада так поспішає поставити своїх людей в регіонах і що цьому перешкоджає – в матеріалі OBOZREVATEL.

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Чинне законодавство не передбачає всеукраїнських дострокових місцевих виборів. Парламенту доведеться або голосувати окремо близько 10 тис. постанов по кожній місцевій раді, або внести зміни в закон "Про місцеві вибори".

Для скасування планових виборів 25 жовтня 2020 року доведеться вносити зміни до Конституції.

У якості "розігріву" правляча партія може провести дострокові вибори точково. Зокрема, у Києві - в лютому.

При сьогоднішньому рівні підтримки 71% після місцевих виборів президент Володимир Зеленський і його партія зможуть максимально сконцентрувати владу в своїх руках.

"Не розслабляйтеся"

Чутки про те, що дострокові місцеві вибори все-таки будуть, президент Володимир Зеленський побічно підтвердив ще в день парламентських виборів 21 липня. Він порадив всім "не розслаблятися", проте ніякої конкретики від нього не прозвучало. Каталізатором поновлення органів місцевого самоврядування може послужити і тривалий "бій за Київ", що супроводжується спробою відправити у відставку Віталія Кличка. "Слуги народу", коментуючи цю тему, відповідають невпевнено і врозкид, але єдині в одному – місцеве управління потрібно перезавантажити, але тільки після завершення децентралізації.

Точкове перезавантаження

Остаточне рішення на Банковій ще не прийняли, але не виключено, що місяцем виборів може стати квітень, а Київ отримає нове управління ще раніше.

"Найбільш вірогідний варіант - вибори за планом, восени 2020 після завершення адміністративно-територіальної реформи. Обговорюються різні варіанти, в тому числі і квітень. Але остаточне слово буде за Президентом. Ще обговорюється лютий як можливий місяць виборів в Києві ", - сказало "Обозревателю" джерело в правлячій фракції.

Про дострокові вибори в Києві публічно заговорив і Олександр Ткаченко, який координував столичних мажоритарників під час виборчої кампанії і якого називають одним з претендентів на місце Віталія Кличка.

"Напевно пора зробити повне перезавантаження влади і провести дострокові вибори в Києві - як Київради, так і мера. Корупція, засилля забудовників, неврахування елементарних потреб громад міста - повинні піти в минуле ", - написав він у себе в Facebook нагадавши, що в парламенті вже готується новий закон про столицю.

Таким чином, в найближчому майбутньому "Слуга народу" може провести точкове перезавантаження місцевих органів, а до весни підготувати законодавче підґрунтя для місцевих виборів по всій Україні, адже для обіцяного укрупнення районів і інституту префектів теж знадобиться час.

Що говорить закон

Дата планових виборів зафіксована в Конституції – остання неділю жовтня 2020 року. Право призначати позачергові вибори належить Верховній Раді – вона може оголосити їх не пізніше, ніж за 60 днів до дня голосування. Оголосити вибори можливо тільки після припинення повноважень органів місцевого самоврядування – для цього існує всього кілька підстав. Закон прописаний таким чином, що позапланові вибори передбачені для окремо взятих місцевих рад, а не всіх підряд.

Наприклад, якщо місцева рада приймає рішення з порушенням Конституції, законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом або якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у встановлені терміни. При цьому рішення по кожному органу парламент повинен приймати окремою постановою, а не "пакетом". Більш того, проведення дострокових виборів не скасовує чергових виборів восени 2020 року. Щоб переписати цю норму, потрібно вносити зміни до Конституції.

"Заяви, що стосуються можливого проведення позачергових місцевих виборів, для нас станом на зараз є юридично необґрунтованими, - заявили в громадянської мережі "Опора" в надії, що українцям дадуть зробити паузу між виборами.

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Правлячій більшості доведеться знайти юридичну модель, як провести ці рішення, але не дивлячись на їх любов прикриватися "запитом суспільства", грошей в бюджеті-2019 на ще одні вибори немає. З урахуванням всіх факторів, провести до кінця року бліцкриг на місцевому рівні практично неможливо, але і навесні це зробити буде набагато складніше, ніж розпустити парламент.

Куди поспішати?

Бажання нової влади швидше провести вибори можна пояснити тим, що рівень підтримки президента все ще неймовірно високий і, як показали свіжі заміри соціологів, продовжує зростати. Так, згідно з дослідженням групи "Рейтинг", роботою Зеленського задоволені рекордні 71% респондентів, опитаних 6-10 вересня. Соціологи відзначають, що в порівнянні з липнем цей показник виріс в півтора рази.

Це можна пояснити тим, що проведення опитування збіглося з успішним обміном полоненими, який пройшов 7 вересня. І якщо заслугу Зеленського в цьому процесі важко переоцінити, то в подальшому йому буде все складніше "винаходити велосипед", щоб не розгубити симпатиків. З огляду на успіх мажоритарників "Слуги народу" на виборах парламенту, після місцевих виборів обсяг влади, що опинилася в одних руках, може бути загрозливим.

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