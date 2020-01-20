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20 січня • оновлено в 11:15
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"На наших очах падає Білорусь, Молдова": Парубій розкрив план підступний Путіна

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Президент Росії Володимир Путін не хоче миру, а націлений на повернення колишніх держав СРСР під свою владу.

Про це заявив екс-глава Верховної Ради України Андрій Парубій. Він підкреслив, що на очах всього світу зараз падають Білорусь і Молдова як самостійні держави.

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"Путін не хоче миру. Він не хоче узгодити позиції припинення вогню. Він хоче просто підпорядкувати Україну. Він хоче, щоб Україна повністю виконувала його зовнішньополітичну візію. Ключова ідея – повернути контроль над тим геополітичним простором, який контролювала Російська імперія", – підкреслив він .

Парубій додав, що без України це неможливо.

"Ми бачимо, як на наших очах падає Білорусь, Молдова, де сьогодні проросійський уряд. Такий сценарій потрібен для Путіна. Для нього Придністров'я або Абхазія – це тільки острівці для того, щоб досягти головної мети: змінити політичну еліту і поставити до влади тих людей в сусідніх країнах, які будуть повністю йому підконтрольні ", – зазначив він.

Путін хоче повернути імперію

Путін хоче повернути імперію

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Павло Клімкін припустив, що Путін буде дестабілізувати ситуацію на півдні України, щоб взяти під контроль Одесу, Миколаїв, Херсон і Запоріжжя.

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Автор
Катерина Луговська
Особи
Андрій Парубій Володимир Путін
Місце
Росія
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Хо Хол
Хо Хол
окpaина без чужой помощи так упала за 4 года, что всем в пример ставить можно, кто хочет деградировать
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ещё один про план путена вещает))) ну этому можно у него и справка есть)))
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