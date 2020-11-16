На нараді мерів із прем'єром Кирило Тимошенко виступив у ролі "віцепрезидента"

Ініціатором проведення наради за участю мерів, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, представників керівництва МОЗ і епідеміологів виступив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Про це пишуть "Українські новини" з посиланням на джерело в ОП. На ній обговорювалося питання карантинних правил.

Зазначається, що серед учасників наради були також міські голови, які відмовилися посилювати обмежувальні заходи на вихідних.

Мери, пише агентство, позитивно оцінили сам факт організації такої зустрічі, оскільки до цього уряд не вів із ними діалог.

Зі свого боку шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар на своїй сторінці у Facebook назвав це грою Тимошенка.

"Оцініть красу гри: Кирило Тимошенко провів зустріч, в якій взяв участь прем'єр-міністр Шмигаль. Тобто на час хвороби Єрмака посада віцепрезидента перейшла до його заступника?" – зазначив він.

"Якщо корона (символ влади, а не хвороба) і надалі так вражатиме чиновників, то вони стануть самопроголошеними і віцеверховними головнокомандувачами, і головними реформаторами, і віцегарантами конституції. Вийде якось Володимир Олександрович із "Феофанії", а Кирило Тимошенко 5 референдумів провів, 2 пари виборів і підняв курс гривні, опустив ВВП... і прем'єр-міністра... Хоча з цим він уже, здається, справився", – додав Сохар.

Facebook Ореста Сохара.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мери низки міст відмовилися вводити карантин вихідного дня. Зокрема, незгоду з постановою Кабінету міністрів озвучили у Львові, Одесі, Рівному, Житомирі, Краматорську, Луцьку, Слов'янську, Черкасах, Мукачево, Тернополі, Дніпрі, Чернігові та Івано-Франківську.

Також по всій країні пройшли акції протесту підприємців проти введення урядом так званого карантину вихідного дня.