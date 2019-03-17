На мітингу на підтримку Порошенка у Києві було близько 25 тисяч осіб

У Києві, на Михайлівській площі зібралося близько 25 тисяч осіб 17 березня на акції в підтримку президента України Петра Порошенка.

Попередніми підрахунками поділилася прес-служба Національної поліції, уточнивши, що на заході була присутня тисяча правоохоронців.

Петро Порошенко Прес-служба президента України

"Під час поверхневої перевірки в одного чоловіка вилучили телескопічну палицю. Його доставили до управління поліції, розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконення поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

Також під час словесної перепалки невідомий влаштував бійку і намагався вирвати плакат, з яким інший активіст прийшов на акцію. У підсумку чоловіка доставили в управління поліції, де на нього склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство.

"Загалом захід відбувся без грубих порушень правопорядку. Правоохоронці продовжують нести службу у центральній частині столиціі", – уточнили в відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час виступу на Михайлівській площі Порошенко заявив, що в разі перемоги на виборах має намір почати з оновлення військової ракетної програми і переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

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