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На мітингу на підтримку Порошенка у Києві було близько 25 тисяч осіб

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У Києві, на Михайлівській площі зібралося близько 25 тисяч осіб 17 березня на акції в підтримку президента України Петра Порошенка.

Попередніми підрахунками поділилася прес-служба Національної поліції, уточнивши, що на заході була присутня тисяча правоохоронців.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Прес-служба президента України

"Під час поверхневої перевірки в одного чоловіка вилучили телескопічну палицю. Його доставили до управління поліції, розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконення поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

На мітингу на підтримку Порошенка у Києві було близько 25 тисяч осіб
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Також під час словесної перепалки невідомий влаштував бійку і намагався вирвати плакат, з яким інший активіст прийшов на акцію. У підсумку чоловіка доставили в управління поліції, де на нього склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство.

"Загалом захід відбувся без грубих порушень правопорядку. Правоохоронці продовжують нести службу у центральній частині столиціі", – уточнили в відомстві.

На мітингу на підтримку Порошенка у Києві було близько 25 тисяч осіб
На мітингу на підтримку Порошенка у Києві було близько 25 тисяч осіб
На мітингу на підтримку Порошенка у Києві було близько 25 тисяч осіб

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час виступу на Михайлівській площі Порошенко заявив, що в разі перемоги на виборах має намір почати з оновлення військової ракетної програми і переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
поліція
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Надежда Вера
Надежда Вера
Все буде добре!!! Буде меньше кремлівських любителів, меньше ненависті, то й в країні буде лад і добробут.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Порошенко на митинге в Киеве заявил, что уверен в своей победе на выборах, то есть - в поражении избирателей.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Как обычно бюджетников под автоматами согнали, так же вы про Донбасс пишите)))))
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3
5
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Holub Bohdan,: " Разве что за деньги". Не скажите, за печенюшки вообще готовы все продать.
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1
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Holub Bohdan, ,бугага) Смотря на огромные очереди шароварных баранов на пропускных пунктах Польши и Румынии то да -хрен кого сгонишь)
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