На місцевих виборах у Польщі перемагає правляча партія "ПіС"

Правляча партія "Право і справедливість", за даними екзит-полів, набрала 32,3 відсотка голосів на місцевих виборах у Польщі. Опозиції вдалася лише одна велика перемога - у боротьбі за посаду мера Варшави.На місцевих виборах у Польщі, які відбулися в неділю, 21 жовтня, перемагає правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС). Про свідчать дані екзит-полу, проведеного дослідницьким центром Ipsos. За цими даними, партія набрала 32,3 відсотка голосів виборців. Таким чином їй вдалося покращити результати чотирирічної давнини - тоді її результат становив 26,9 відсотка. За коаліцію центристських опозиційних партій - "Громадянська платформа" та "Новочесна" - віддали голоси 24,7 відсотка виборців, прогнозують опитування. Явка виборців становила 51,3 відсотка - вище, ніж 2014 року.

"Цей результат є доброю передумовою для парламентських виборів", - заявив лідер ПіС Ярослав Качинський після оголошення прогнозів, передає агенція Reuters. Парламентські вибори у Польщі мають відбутися 2019 року.

Утім, у польській столиці Варшаві кандидат від ПіС Патрік Які посів друге місце. Тут перемогу виборов представник проєвропейської праволіберальної партії "Громадянська платформа" Рафал Тжасковський.

Взяти участь у виборах мали право 30 мільйонів людей. Вони обирали депутатів рад ґмін, повітів та воєводств, а також мерів і голів повітів. Остаточні результати голосування виборча комісія оприлюднить до середини наступного тижня.