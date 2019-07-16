На Миколаївщині знайшли застреленим кандидата в депутати

У Первомайську (Миколаївська область) у вівторок, 16 липня, знайшли застреленим кандидата в народні депутати від "Опозиційного блоку" Василя Мосякіна.

Труп чоловіка виявили близько 19:30 в боксі підприємства, повідомляє прес-служба обласної поліції.

Головна версія інциденту – самогубство. Поруч із тілом загиблого перебувала мисливська рушницю. Попередньо відомо, що кандидат у нардепи вистрілив собі в область грудей.

Василь Мосякін Первомайськ ІНФО

На місце події прибула слідчо-оперативна група на чолі з начальником Первомайського відділу поліції Андрієм Гарастюком.

Фото з місця інциденту mk.npu.gov.ua

Правоохоронці почали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають, усі обставини трагедії та її причини встановлюються.

Відзначимо, Василю Мосякіну було 56 років. Він також є директором місцевого КП "Флора".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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