На медицину в держбюджеті України заклали 159 замість 296 млрд грн, – Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурився через те, що в держбюджет на 2021 рік заклали значно менше коштів на медицину, ніж потрібно: 159 млрд грн замість 296 млрд гривень.

Саме тому урядовець не підтримав проєкт бюджету. Свою позицію очільник Міністерства охорони здоров'я озвучив під час брифінгу 1 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я зараз б’юся за ті цифри, які повинні бути. Я вважаю, що Україна нарешті повинна вилізти вже з цього болота, коли ми дивимося в інтернеті, в якому стані перебувають наші лікарні, коли лікарі отримують найнижчу в країні зарплату. Ми наполягаємо на тих цифрах, які ми розрахували у своєму бюджетному запиті. Ми розрахували, що нам потрібно 296 мільярдів гривень на фінансування медицини. Це та сума, яка необхідна, щоб нас дійсно лікували", – сказав Степанов.

Він підкреслив, що не віддав свій голос за документ під час засідання Кабміну, оскільки згадана сума в 159 млрд грн взагалі його не влаштовує.

"Це не питання розкоші – це питання нашого життя. Я буду боротися і дуже розраховую на наших народних депутатів під час ухвалення. Ми готові довести кожну гривню, яку заклали в бюджет", – підсумував міністр.

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