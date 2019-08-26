На Ходу Гідності до Києва звозили бюджетників: оприлюднено документ

На Ходу Гідності в Києві і на репетиції маршу з регіонів звозили учасників за гроші місцевих адміністрацій.

Про це йдеться в тексті листа Офісу Президента України обласним адміністраціям, копію якого опублікували "Українські новини".

У документі зазначено, що обласні та Київська міська адміністрації забезпечували фінансування і присутність учасників маршу 24 серпня в Києві, а також участь делегацій на репетиціях маршу 22 і 23 серпня.

Так, для репетицій 22 і 23 серпня місцеві адміністрації формували делегації "вчителів, лікарів та активістів". Листом прямо пропонувалося включати в такі делегації "одного з представників медичної, освітньої галузей і представників громадськості".

Їх присутність на репетиціях організовувалася і фінансувалася місцевими адміністраціями.

Також з місцевих бюджетів фінансувалася присутність учасників самого заходу 24 серпня. Їх списки за тиждень до заходу передавалися координаторами делегацій від областей до Офісу президента. По кожному учаснику потрібно вказати прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце роботи, вид діяльності, особисті досягнення, а також особистий номер телефону та адресу електронної пошти.

Збором персональних даних займалися координатори, які використовують в роботі адреси електронної пошти президентського офісу, повідомляє видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали відео неприємного інциденту під час промови президента України Володимира Зеленського на Ході Гідності в Києві

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