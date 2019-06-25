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На Львівщині виступ Порошенка закидали димовими шашками: провокація потрапила на відео

1.7тЧитати матеріал російською

Зустріч п'ятого президента України Петра Порошенка з громадянами в місті Стрий (Львівська область) у вівторок, 25 червня, намагалися зірвати.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко. Як розповів він, провокатори кинули в натовп димові шашки (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

"Дві характерні речі: один із провокаторів російськомовний; шашки кинули під час заяви Порошенка про спроби заборонити Українську Церкву. Реванш не пройде!" – написав Цеголко.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Twitter АПУ

Димові шашки

Димові шашки

Скрін відео

Відзначимо, вранці 25 червня, напередодні запланованої зустрічі з Порошенком, у поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінування в Стрию залізничного вокзалу, міської ради та майдану Незалежності.

Виступ Порошенка в Львівській області

Виступ Порошенка в Львівській області

facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Виступ Порошенка в Львівській області

Виступ Порошенка в Львівській області

facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно п'ятий український глава заявив, що реваншисти з команди Януковича розгорнули потужні атаки на всі європейські реформи, що загрожує безпеці України.

Раніше Петро Порошенко розповів, у чому готовий допомагати новій владній команді.

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Особи
Петро ПорошенкоСвятослав Цеголко
Місце
УкраїнаЛьвів
Теги
політикавидео
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Putin Serjio
Putin Serjio
Активисты, а не провкаторы
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Да ладно? Гранат не было?
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