На Львівщині раптово помер 41-річний глава РДА

На Львівщині 9 липня раптово помер голова Яворівської районної державної адміністрації Андрій Шумський.

Про це повідомили на сайті РДА. Зазначається, що Шумський помер на 42 році життя. Про причини смерті не повідомляється.

"Колектив Яворівської райдержадміністрації із сумом в душі та болем у серці повідомляє про передчасну смерть голови Яворівської райдержадміністрації Андрія Шумського, який пішов на 42 році життя. Висловлюємо глибокі щирі співчуття та скорботу рідним, дружині Оксані, дітям, близьким та колегам померлого. Нехай добрий, світлий спомин назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав, любив та шанував. Вічна йому пам'ять!", – сказано у повідомленні.

Facebook Андрія Шумського

Facebook Андрія Шумського

Facebook Андрія Шумського

У Facebook колеги та друзі померлого згадують його, як людину, яка "не мала корони" та готова була завжди допомогти. Останні фото були зроблені із Шумським на початку тижня, тоді він нібито був "веселим і сповненим сил, мав багато добрих планів".

Facebook Андрія Шумського

Facebook Андрія Шумського

Facebook Андрія Шумського

Facebook Андрія Шумського

Facebook Андрія Шумського

Facebook Андрія Шумського

Facebook Андрія Шумського

Facebook Андрія Шумського

Львів'янина Андрія Шумського призначили на посаду керівника району 13 грудня 2019 року. До цього він був власником кількох приватних фірм у сфері будівництва та гуртової торгівлі деревиною. На позачергових парламентських виборах 2019 року балотувався від партії "Слуга народу" у окрузі №122 на Львівщині, однак програв вибори кандидату від "Самопомочі" Павлу Бакунцю.

В Андрія Шумського залишилися дружина і двоє дітей.

Facebook Андрія Шумського

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