На Львівщині хочуть позбавити мандата героя АТО на користь партнера Медведчука – "ЄС"

Партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" не згодна з рішенням суду про перерахунок голосів у 119-му виборчому окрузі (Львівщина) на виборах у Раду.

Про це повідомляє прес-служба політсили. Постанову Львівського адміністративного суду в "ЄС" назвали безпідставною.

"Це зухвала спроба відібрати чесну і законну перемогу у воїна АТО, героя війни Михайла Бондаря на користь львівських олігархів, партнерів одного з лідерів проросійської партії Віктора Медведчука.

Опонент Михайла Бондаря Орест Кавецький є членом сім'ї партнерів Медведчука і балотувався в Верховну Раду від партії "Слуга народу", – сказано в повідомленні.

Михайло Бондар Прес-служба "ЄС"

Прес-служба підкреслює, що "ні в день голосування, ні пізніше жодного акту про порушення виборчого процесу зафіксовано не було".

"Європейська Солідарність" нагадала, що забезпечення чесної та прозорої виборчої кампанії є одним з обов'язків влади, а також заявила, що "в Україну повертаються "виборчі традиції" епохи Януковича".

"Вимагаємо від влади забезпечити неухильне дотримання законодавства України та міжнародних стандартів, а від правоохоронних органів – дати правову оцінку діям політичних рейдерів", – підсумували в повідомленні.

Ілюстрація Прес-служба "ЄС"

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, які партії потрапили в Раду. Так, за результатами підрахунку 100% голосів ЦВК, лідери голосування виглядають так:

"Слуга народу" – 43,16%

"Опозиційна платформа – За життя" – 13,05%

ВО "Батьківщина" – 8,18%

"Європейська солідарність" – 8,10%

"Голос" – 5,82%

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