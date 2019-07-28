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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

На Львівщині хочуть позбавити мандата героя АТО на користь партнера Медведчука – "ЄС"

5.2т Читати матеріал російською

Партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" не згодна з рішенням суду про перерахунок голосів у 119-му виборчому окрузі (Львівщина) на виборах у Раду.

Про це повідомляє прес-служба політсили. Постанову Львівського адміністративного суду в "ЄС" назвали безпідставною.

"Це зухвала спроба відібрати чесну і законну перемогу у воїна АТО, героя війни Михайла Бондаря на користь львівських олігархів, партнерів одного з лідерів проросійської партії Віктора Медведчука.

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Опонент Михайла Бондаря Орест Кавецький є членом сім'ї партнерів Медведчука і балотувався в Верховну Раду від партії "Слуга народу", – сказано в повідомленні.

Михайло Бондар

Михайло Бондар

Прес-служба "ЄС"

Прес-служба підкреслює, що "ні в день голосування, ні пізніше жодного акту про порушення виборчого процесу зафіксовано не було".

"Європейська Солідарність" нагадала, що забезпечення чесної та прозорої виборчої кампанії є одним з обов'язків влади, а також заявила, що "в Україну повертаються "виборчі традиції" епохи Януковича".

"Вимагаємо від влади забезпечити неухильне дотримання законодавства України та міжнародних стандартів, а від правоохоронних органів – дати правову оцінку діям політичних рейдерів", – підсумували в повідомленні.

Ілюстрація

Ілюстрація

Прес-служба "ЄС"

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, які партії потрапили в Раду. Так, за результатами підрахунку 100% голосів ЦВК, лідери голосування виглядають так:

  • "Слуга народу" – 43,16%

  • "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05%

  • ВО "Батьківщина" – 8,18%

  • "Європейська солідарність" – 8,10%

  • "Голос" – 5,82%

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна Львів
Теги
політика голосування Верховна Рада України Партія "Європейська солідарність" ЦВК
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Н Олег
Н Олег
караул! хрякова хероя мандата лишают! .... который он ишшо и не получал .... и иде -- во Львове!
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Порошенко сам развел демократию ,безвиз, прозрачные выборы,свобода слова,евро.ценности,реформы,а малоросмы неблагодарные оьблаглдаорили его как смогли. Теперь будут рукоплескать Зеленскому долго и нудно.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну раз он в партии вора и предателя Порошенко то он хреновый атошник,видать в штабе сидел
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