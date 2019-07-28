На Львівщині хочуть позбавити мандата героя АТО на користь партнера Медведчука – "ЄС"

Партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" не згодна з рішенням суду про перерахунок голосів у 119-му виборчому окрузі (Львівщина) на виборах у Раду.
Про це повідомляє прес-служба політсили. Постанову Львівського адміністративного суду в "ЄС" назвали безпідставною.
"Це зухвала спроба відібрати чесну і законну перемогу у воїна АТО, героя війни Михайла Бондаря на користь львівських олігархів, партнерів одного з лідерів проросійської партії Віктора Медведчука.
Опонент Михайла Бондаря Орест Кавецький є членом сім'ї партнерів Медведчука і балотувався в Верховну Раду від партії "Слуга народу", – сказано в повідомленні.
Михайло Бондар
Прес-служба "ЄС"
Прес-служба підкреслює, що "ні в день голосування, ні пізніше жодного акту про порушення виборчого процесу зафіксовано не було".
"Європейська Солідарність" нагадала, що забезпечення чесної та прозорої виборчої кампанії є одним з обов'язків влади, а також заявила, що "в Україну повертаються "виборчі традиції" епохи Януковича".
"Вимагаємо від влади забезпечити неухильне дотримання законодавства України та міжнародних стандартів, а від правоохоронних органів – дати правову оцінку діям політичних рейдерів", – підсумували в повідомленні.
Ілюстрація
Прес-служба "ЄС"
Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, які партії потрапили в Раду. Так, за результатами підрахунку 100% голосів ЦВК, лідери голосування виглядають так:
"Слуга народу" – 43,16%
"Опозиційна платформа – За життя" – 13,05%
ВО "Батьківщина" – 8,18%
"Європейська солідарність" – 8,10%
"Голос" – 5,82%
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".