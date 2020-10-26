На Луганщині лідирує сепаратист Струк: з'явилися дані у трьох містах

Юрій Сергієнко Політика 19:17, 26.10.2020 Оновлено: 19:32, 26.10.2020

У Кремінній Луганської області на місцевих виборах поки лідирує Володимир Струк, який підтримував терористів "ЛНР".

Такі попередні дані оприлюднило видання "Трибун". Також є інформація ще про два міста – Сватове і Рубіжне.

У першому лідирує Віта Сліпець ("Опозиційна платформа – За життя"), у другому – Сергій Хортив ("Наш край").

"За попередніми даними, у Сватовому здобуває перемогу Віта Сліпець. У Кремінній лідирує Володимир Струк, а в Рубіжному – Сергій Хортив", – йдеться в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кремінній на початку жовтня була інформація про затримання Володимира Струка за підозрою в підкупі виборців.

Також у мережі нагадали про відео, яке датоване травнем 2014 року, зі скандальним ексрегіоналом Володимиром Струком. Тоді він підтримував терористів "ЛНР".

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