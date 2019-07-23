На Луганщині кандидат програв на виборах через двійника: що відомо

У Луганській області один із кандидатів програв вибори до Верховної Ради, втративши частину голосів через кандидата-двійника.

"Окружна виборча комісія 106 завершила підрахунок голосів, визнавши обраним кандидата від "Слуги народу" Кузнєцова, за нього проголосували 21,49% виборців, повідомляє Комітет виборців України на сторінці у Facebook.

"На другому місці самовисуванець Юрій Фурман із результатом 19,37%. Водночас двійник цього кандидата, самовисуванець Андрій Фурман отримав 3,44% голосів. Так, з урахуванням цих голосів перемогу в окрузі міг отримати Юрій Фурман", — йдеться в повідомленні.

Виборча урна 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на одній з дільниць для голосування на позачергових виборах до Верховної Ради виборчиня прикинулася мертвою, тому що забула свій паспорт.

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