На Луганщині "ЄС" з активістами висадила 3 га лісу. Фото

На Луганщині силами волонтерів та членів партії "Європейська солідарність" було висаджено понад 10 тисяч саджанців на 3 гектарах, аби відновити ліси у постраждалому від масштабних пожеж регіоні.

Про акцію повідомила на особистій сторінці у Facebook народна депутатка від "ЄС"Ірина Геращенко. За її словами, загалом до ініціативи долучилися 250 активістів з Луганської та Львівської областей і, зокрема, голова Львівської облради Олександр Ганущин.

"Було започатковано відновлення лісів Луганщини. Як розповідає голова Луганської територіальної парторганізації Сергій Шакун, наші партійні осередки з Тернопільщини і Одещини наступного тижня також передають тисячі саджанців постраждалим районам Луганщини", – наголосила парламентарка і закликала інші області України та партії продовжити цю традицію.

Зі свого боку Ганущин додав на особистій сторінці у Facebook, що учасників заходу з висадження лісу особисто привітав аудіовітанням лідер партії "ЄС", п’ятий президент України Петро Порошенко.

"Саджанці сосни вирощені у Львівському лісовому перинатальному центрі – спільному проєкті лісової галузі Львівщини, Львівської обласної ради, Львівської обласної державної адміністрації", – розповів він.

Ганущин також додав, такі акції вкрай необхідні для того, аби зшити країну за допомогою зусиль тих, кому небайдужа її доля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Геращенко розповіла, що за ініціативи голови Львівської облради Олександра Ганущина більше 600 примірників видання Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" були придбані для бібліотек Луганщини. Перші книги вже прибули у Сєвєродонецьк.