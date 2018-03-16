На лінії фронту: Порошенко відвідав зону АТО

Президент Петро Порошенко 16 березня відвідав селища Катеринівка і Золоте на лінії розмежування у Луганській області.

Про візит глави держави в зону АТО повідомив у Facebook його прес-секретар Святослав Цеголко.

Як відомо, Катеринівка повернулася під контроль України на початку 2018 року.

У Золотому раніше побудований контрольно-пропускний пункт через лінію зіткнення, але через постійні обстріли він так і не відкрився.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Дніпрі помер тяжко поранений боєць АТО.