На лінії фронту: Порошенко відвідав зону АТО

Президент Петро Порошенко 16 березня відвідав селища Катеринівка і Золоте на лінії розмежування у Луганській області.
Про візит глави держави в зону АТО повідомив у Facebook його прес-секретар Святослав Цеголко.
Як відомо, Катеринівка повернулася під контроль України на початку 2018 року.
У Золотому раніше побудований контрольно-пропускний пункт через лінію зіткнення, але через постійні обстріли він так і не відкрився.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Дніпрі помер тяжко поранений боєць АТО.
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