На Лероса завели кримінальну справу після звинувачень на адресу Єрмака – ЗМІ

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження проти народного депутата від "Слуги народу" Гео Лероса.

Як повідомляє "Страна" з посиланням на свої джерела, розслідування ведеться за частиною 1 статті 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

Видання також наводить номер кримінального провадження – 42020000000001591 від 25 серпня.

"Зробити це генпрокурора, який повинен особисто починати розслідування стосовно народних депутатів, зобов'язала постанова слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі 757/26332/20к", – пише "Страна".

Зазначається, що після обрання народним депутатом Лерос подав електронну декларацію, з якої стало відомо, що його доходи склали понад 603 тис. грн. З них 159 тис. грн – заробітна плата депутата, 320 тис. грн – дохід від заняття підприємницькою діяльністю. Водночас як фізична особа-підприємець Гео Лерос зареєструвався через пару тижнів після перемоги у виборах, а вже через 9 днів підприємницьку діяльність призупинив, про що є запис у відкритому реєстрі.

"Ці 320 тисяч гривень, зароблені за тиждень, складають майже всі офіційні доходи Гео Лероса за все його додепутатське життя. За інформацією податкової, він отримував дохід тільки в 2008-2009 роках. Це було всього 600 грн та 45 тис. грн страхової виплати. Згідно з даними опублікованої декларації, статок Лероса тільки в готівці і криптовалюті можна оцінити приблизно в 41 млн. грн", – наголошує видання.

У декларації зазначено, що на банківських рахунках Гео Лероса понад 316 тис. грн, а в готівці – 608 тис. дол., 94 тис. євро, 910 тис. грн, 4 тис. фунтів стерлінгів. Також він володіє 49 одиницями криптовалюти Bitcoin (вартість на сьогодні приблизно 12 тис. дол./ од.) та 356 одиниць Etherium (вартість на сьогодні – 450 дол./од.).

Також у власності Лероса квартира в Києві площею 336 м2 і частки в квартирах 42,8 м2 (50%) і 40,5 м2 (30%).

Крім того, у нардепа є спорткар Аudi R8.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді почали збір підписів за виключення Гео Лероса з фракції "Слуга народу".

Це сталося після того, як нардеп розкритикував дії чинної влади. Зокрема, він назвав главу ОП Андрія Єрмака агентом ГРУ Росії.

Раніше в Києві спалили особистий автомобіль Лероса.