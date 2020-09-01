МоваЯзык

Топтеми:

На Лероса завели кримінальну справу після звинувачень на адресу Єрмака – ЗМІ

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
11,2 т.
ОГП відкрив кримінальне провадження проти Лероса

ОГП відкрив кримінальне провадження проти Лероса. Фото supportyourart.com.

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження проти народного депутата від "Слуги народу" Гео Лероса.

Як повідомляє "Страна" з посиланням на свої джерела, розслідування ведеться за частиною 1 статті 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

Видання також наводить номер кримінального провадження – 42020000000001591 від 25 серпня.

"Зробити це генпрокурора, який повинен особисто починати розслідування стосовно народних депутатів, зобов'язала постанова слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі 757/26332/20к", – пише "Страна".

Зазначається, що після обрання народним депутатом Лерос подав електронну декларацію, з якої стало відомо, що його доходи склали понад 603 тис. грн. З них 159 тис. грн – заробітна плата депутата, 320 тис. грн – дохід від заняття підприємницькою діяльністю. Водночас як фізична особа-підприємець Гео Лерос зареєструвався через пару тижнів після перемоги у виборах, а вже через 9 днів підприємницьку діяльність призупинив, про що є запис у відкритому реєстрі.

"Ці 320 тисяч гривень, зароблені за тиждень, складають майже всі офіційні доходи Гео Лероса за все його додепутатське життя. За інформацією податкової, він отримував дохід тільки в 2008-2009 роках. Це було всього 600 грн та 45 тис. грн страхової виплати. Згідно з даними опублікованої декларації, статок Лероса тільки в готівці і криптовалюті можна оцінити приблизно в 41 млн. грн", – наголошує видання.

У декларації зазначено, що на банківських рахунках Гео Лероса понад 316 тис. грн, а в готівці – 608 тис. дол., 94 тис. євро, 910 тис. грн, 4 тис. фунтів стерлінгів. Також він володіє 49 одиницями криптовалюти Bitcoin (вартість на сьогодні приблизно 12 тис. дол./ од.) та 356 одиниць Etherium (вартість на сьогодні – 450 дол./од.).

Також у власності Лероса квартира в Києві площею 336 м2 і частки в квартирах 42,8 м2 (50%) і 40,5 м2 (30%).

Крім того, у нардепа є спорткар Аudi R8.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді почали збір підписів за виключення Гео Лероса з фракції "Слуга народу".

Це сталося після того, як нардеп розкритикував дії чинної влади. Зокрема, він назвав главу ОП Андрія Єрмака агентом ГРУ Росії.

Раніше в Києві спалили особистий автомобіль Лероса.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

УкраїнаПартія Слуга народуГео Лерос
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook
  2. Політика