Порошенко: реформування виборчої системи – одна з головних вимог Майдану

Реформування виборчої системи – одна з головних вимог Майдану і Революції Гідності.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook, коментуючи ухвалення нового Виборчого кодексу.

"Ухвалення Виборчого кодексу – це історичне рішення українського парламенту", – написав Порошенко.

Петро Порошенко Pmg.ua

Він зазначив, що кодекс був підтриманий завдяки наполегливості голови Верховної Ради Андрія Парубія та консолідованості демократичних сил, у тому числі і команди "ЄС".

"Переконаний, що Україна, яка зробила виборчий процес більш прозорим та відкритим, стала на крок ближче до цивілізованої Європи", – підсумував п'ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комітет виборців України запропонував Верховній Раді наступного скликання внести до Виборчого кодексу декілька принципових правок. У четвер, 11 липня, ВРУ ухвалила новий Виборчий кодекс.

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