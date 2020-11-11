На коронавірус захворів віцепрем'єр Резніков

Юрій Сергієнко Політика 20:03, 11.11.2020 Оновлено: 20:06, 11.11.2020

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков захворів на коронавірус.

На своїй сторінці у Facebook чиновник повідомив, що отримав позитивний результат ПЛР-тесту.

Резніков зазначив, що почувається нормально, проте у нього трохи підвищена температура.

"Почуваюся нормально. Запахи і смак – є, зрадів, відчувши аромат смаженої цибульки. Температура трохи вище норми і є легка ломота в тілі, як після занять спортом", – написав віцепрем'єр.

Facebook Олексія Резнікова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на коронавірус захворів міністр фінансів Сергій Марченко.

До цього заразилися й інші члени уряду: міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський та міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

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