На коронавірус захворів близький до Зеленського нардеп Арістов
COVID-19 виявлено у глави Комітету Верховної Ради з питань бюджету, нардепа від "Слуги народу" Юрія Арістова.
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Про це у Facebook повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона розповіла про стан хворого.
"Тест виявив COVID-19 у нашого колеги з СН Юрія Арістова. Він почуває себе нормально, симптоми легкі", – підкреслила Кравчук.
Заступниця голови фракції додала, що епідемічна служба зараз з'ясовує коло близьких контактів.
За даними електронної реєстрації на сайті парламенту, востаннє нардеп був присутній у сесійній залі 20 травня.
Як пишуть ЗМІ, Арістов є близькою людиною до сім'ї президента Володимира Зеленського.
Раніше OBOZREVATEL писав, що коронавірус запідозрили в іншого нардепа від "Слуги народу" Євгена Шевченка.
Нагадаємо, що 20 травня у народного депутата фракції "Батьківщина" Олега Мейдіча підтвердили наявність COVID-19. Через це були скасовані пленарні засідання цього тижня.