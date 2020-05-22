На коронавірус захворів близький до Зеленського "слуга народу": він був у Раді на останньому засіданні

COVID-19 виявлено у глави Комітету Верховної Ради з питань бюджету, нардепа від "Слуги народу" Юрія Арістова.
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Про це у Telegram повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
На коронавірус захворів нардеп Юрій Арістов
Фото Олександра Головченка
"Глава бюджетного комітету депутат Арістов (Слуга народу) захворів COVID-19", – зазначив він.
За даними електронної реєстрації на сайті парламенту, востаннє нардеп був присутній у сесійній залі 20 травня.
Як пишуть ЗМІ, Арістов є близькою людиною до сім'ї президента Володимира Зеленського.
Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус запідозрили в іншого нардепа від "Слуги народу" Євгена Шевченка.
Нагадаємо, що 20 травня у народного депутата фракції "Батьківщина" Олега Мейдіча підтвердили наявність COVID-19. Через це були скасовані пленарні засідання цього тижня.
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