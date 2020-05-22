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22 травня • оновлено в 23:29
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На коронавірус захворів близький до Зеленського нардеп Арістов

  • Нардеп повідомив, що глава бюджетного комітету ВР Юрій Арістов захворів на коронавірус

  • Востаннє Арістов був на засіданні парламенту 20 травня

  • За даними ЗМІ, нардеп від "Слуги народу" є близькою людиною до сім'ї президента Зеленського

11.1т
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COVID-19 виявлено у глави Комітету Верховної Ради з питань бюджету, нардепа від "Слуги народу" Юрія Арістова.

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Про це у Telegram повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

На коронавірус захворів нардеп Юрій Арістов

На коронавірус захворів нардеп Юрій Арістов

Фото Олександра Головченка

"Глава бюджетного комітету депутат Арістов (Слуга народу) захворів COVID-19", – зазначив він.

За даними електронної реєстрації на сайті парламенту, востаннє нардеп був присутній у сесійній залі 20 травня.

На коронавірус захворів близький до Зеленського "слуга народу": він був у Раді на останньому засіданні
На коронавірус захворів близький до Зеленського "слуга народу": він був у Раді на останньому засіданні

Як пишуть ЗМІ, Арістов є близькою людиною до сім'ї президента Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус запідозрили в іншого нардепа від "Слуги народу" Євгена Шевченка.

Нагадаємо, що 20 травня у народного депутата фракції "Батьківщина" Олега Мейдіча підтвердили наявність COVID-19. Через це були скасовані пленарні засідання цього тижня.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особи
Олексій Гончаренко Юрій Арістов Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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