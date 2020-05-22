На коронавірус захворів близький до Зеленського "слуга народу": він був у Раді на останньому засіданні

За даними ЗМІ, нардеп від "Слуги народу" є близькою людиною до сім'ї президента Зеленського

Востаннє Арістов був на засіданні парламенту 20 травня

Нардеп повідомив, що глава бюджетного комітету ВР Юрій Арістов захворів на коронавірус

COVID-19 виявлено у глави Комітету Верховної Ради з питань бюджету, нардепа від "Слуги народу" Юрія Арістова.

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Про це у Telegram повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

На коронавірус захворів нардеп Юрій Арістов Фото Олександра Головченка

"Глава бюджетного комітету депутат Арістов (Слуга народу) захворів COVID-19", – зазначив він.

За даними електронної реєстрації на сайті парламенту, востаннє нардеп був присутній у сесійній залі 20 травня.

Як пишуть ЗМІ, Арістов є близькою людиною до сім'ї президента Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус запідозрили в іншого нардепа від "Слуги народу" Євгена Шевченка.

Нагадаємо, що 20 травня у народного депутата фракції "Батьківщина" Олега Мейдіча підтвердили наявність COVID-19. Через це були скасовані пленарні засідання цього тижня.

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