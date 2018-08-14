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На користь АТОвців: в Україні можуть позбавити нардепів безкоштовного відпочинку

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Всі санаторії Кабінету міністрів України і Верховної Ради можуть передати в користування Міністерству з питань ветеранів. В такому випадку бази відпочинку чиновників працюватимуть на оздоровлення ветеранів АТО і пенсіонерів.

Відповідний законопроект зареєстрований у Верховній Раді. Зазначається, що санаторії просто не потрібні заможним нардепам, тому використовувати їх немає сенсу.

"Разом з тим, у державі існує гостра потреба в лікувально-профілактичних і оздоровчих установах для пенсіонерів, ветеранів, учасників АТО і осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та ін. Щорічно значна кількість осіб отримує відмову в наданні путівок на оздоровлення і лікування через відсутність вільних місць у санаторіях", - наголошують автори.

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У 2018 році в цих закладах відпочивали разом із сім'ями тільки троє народних депутатів: Микола Люшняк (БПП), Ігор Артюшенко (БПП) і Костянтин Матейченко ("Народний фронт"). Також в них відпочили двоє народних депутатів попередніх скликань Тамара Прошкуратова і Ольга Гінзбург. Як пише Комітет виборців України, наразі у розпорядженні нардепів є кілька санаторіїв.

Йдеться про державні підприємства "Пансіонат матері і дитини Таврійські зорі" і готельно-оздоровчий комплекс "Затока", розташовані у Скадовську Херсонської області, а також бази відпочинку "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця", розташовані в мальовничих районах Києва.

Пансіонат матері і дитини Таврійські зорі

Скадовськ

Пансіонат матері і дитини Таврійські зорі

Скадовськ

Пансіонат матері і дитини Таврійські зорі

Скадовськ

Пансіонат матері і дитини Таврійські зорі

Скадовськ

"Існування спеціальних санаторіїв Верховної Ради недоцільне. Такі санаторії були популярні в СРСР, але зараз у них немає жодного сенсу. У цьому році з 423 депутатів в цих закладах відпочили тільки 3 депутатів. Така сама картина була у минулому році, коли в санаторіях Ради офіційно відпочили 4 депутатів. З огляду на низьку зацікавленість у відпочинку в цих закладах, їх було б логічно продати на відкритому конкурсі", - зазначив голова організації Олексій Кошель.

Як раніше писав OBOZREVATEL, найбагатший народний депутат задекларував 100 мільйонів доларів.

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Mazur Igor
Mazur Igor
Русня! Вас это не касается. Займитесь своим Путиным - педофилом. Мальчикам животики лижет. Видео на ютубе.
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
это было целесообразно при ",тоталитаризме"*когда депутатами были простые рабочие и служащие.деперь депутаты это барыжня.жучилы.буржуи,прохвосты и прочие шулера ,бабла и так у них немеряно ..
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Алырщикова Лариса
Алырщикова Лариса
Ключевое слово - могут. Но не сделают.
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Алырщикова Лариса, 100% !
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