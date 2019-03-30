На кордоні Ізраїлю і сектора Газа зав'язалися криваві бої: є жертви, сотні поранених

У суботу, 30 березня, на кордоні з сектором Газа сталися зіткнення між ізраїльськими військовослужбовцями (ЦАХАЛ) і палестинцями.

У результаті чого постраждало близько 100 палестинців. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Двоє людей були вбиті, десять — отримали вогнепальні поранення, четверо постраждали від гумових куль, інші — в результаті отруєння газом.

На кордоні з сектором Газа постраждали 100 палестинців twitter.com/NPMPParty

Всього уздовж охоронного огорожі Гази з Ізраїлем, в п'яти основних пунктах уздовж кордону, зібралося близько 40 000 палестинців. Вони кидали каміння і вибухові пристрої, такі як ручні гранати. Тисячі людей протестували проти святкування Дня Землі.

Ізраїльські військові заявили, що використовували методи розгону натовпу, в тому числі живий вогонь і сльозогінний газ, щоб захистити учасників заворушень від паркану.

Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомило, що 13-річний палестинець отримав поранення в голову від сталевої кулі з гумовим покриттям в Хан-Юнісі, і що 17-річний Адхам Амаара був убитий, коли ізраїльтянин вдарив його по обличчю.

EXCLUSIVE FOOTAGE: Violence today on Israel's border with Gaza. IDF soldiers are stationed along the border to protect Israeli families under attack. #StopHamas pic.twitter.com/XFHm14YNOy - Israel Defense Forces (@IDF) 30 березня 2019 р

Представник ХАМАСу Фаузі Бархум сказав, що "сьогоднішні марші - це сигнал влади від законних власників окупованих земель".

"Палестинський опір готовий до будь-якого сценарію, — продовжує Бархум. — Якщо Ізраїль не виконає наші вимоги, опір готовий відреагувати. Сьогодні ми знаходимося на роздоріжжі у відносинах з Ізраїлем".

Відзначимо, що на День Землі, 30 березня 1976 року, ізраїльський уряд експропріювало землю в Галілеї, що належить арабам. Шість беззбройних арабських громадян були вбиті і сотні поранені і заарештовані в результаті наступних заворушень і зіткнень з ІДФ і поліцією.

У минулому році, День Землі палестинці в секторі Газа почали з "Великого маршу повернення". Тисячі жителів Гази люто скандували біля паркану безпеки Ізраїлю, вимагаючи покласти край 12-річній блокаді прибережного анклаву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Палестина вдарила по Ізраїлю. В результаті чого Тель-Авів вирішив підготувати потужну відповідь.

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