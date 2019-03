На кордоні Ізраїлю і сектора Газа зав'язалися криваві бої: є жертви, сотні поранених

У суботу, 30 березня, на кордоні з сектором Газа сталися зіткнення між ізраїльськими військовослужбовцями (ЦАХАЛ) і палестинцями.

У результаті чого постраждало близько 100 палестинців. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Двоє людей були вбиті, десять — отримали вогнепальні поранення, четверо постраждали від гумових куль, інші — в результаті отруєння газом.

Всього уздовж охоронного огорожі Гази з Ізраїлем, в п'яти основних пунктах уздовж кордону, зібралося близько 40 000 палестинців. Вони кидали каміння і вибухові пристрої, такі як ручні гранати. Тисячі людей протестували проти святкування Дня Землі.

Ізраїльські військові заявили, що використовували методи розгону натовпу, в тому числі живий вогонь і сльозогінний газ, щоб захистити учасників заворушень від паркану.

Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомило, що 13-річний палестинець отримав поранення в голову від сталевої кулі з гумовим покриттям в Хан-Юнісі, і що 17-річний Адхам Амаара був убитий, коли ізраїльтянин вдарив його по обличчю.

EXCLUSIVE FOOTAGE: Violence today on Israel's border with Gaza. IDF soldiers are stationed along the border to protect Israeli families under attack. #StopHamas pic.twitter.com/XFHm14YNOy