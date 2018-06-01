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На кордонах Німеччини та Австрії посилили контроль

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Поліція Німеччини та Австрії розпочала спільний контроль на спільному та австрійсько-італійському кордонах. За даними правоохоронців, нелегальні мігранти дедалі частіше вдаються до ризику, який загрожує життю.Німецькі та австрійські відомства посилюють контроль на спільному кордоні з метою протидії злочинності та нелегальній міграції. Федеральні поліції обох країн, а також баварська земельна поліція у п'ятницю, 1 червня, мають вперше почати спільні перевірки, зокрема, на залізничному транспорті, повідомляє агенція новин dpa. Спільні перевірки поліції ФРН та Австрії мають відбуватися і на перевалі Бреннер на австрійсько-італійському кордоні.

Проміжні підсумки таких дій мають підбити за три місяці. Наразі ж у прикордонних районах важливо координувати заходи на міжрегіональному рівні, зазначив речник управління федеральної поліції в Мюнхені Томас Боровік (Thomas Borowik). Він наголосив, що мігранти дедалі частіше ризикують життям. У минулому році у зоні роботи управління федеральної поліції в Мюнхені на товарних поїздах виявили майже тисячу біженців.

За німецькою офіційною статистикою, минулоріч через німецько-австрійський кордон спробу нелегального в'їзду здійснили близько 14 600 осіб, майже половину з них відправили назад. За перші чотири місяці 2018 року ідеться про 3800 протиправних в'їздів та майже 2100 повернень.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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