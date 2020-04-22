"На колінах не стояв": Зеленський оцінив першу зустріч з Путіним в Парижі

Президент України Володимир Зеленський вважає, що переговори з главою РФ Володимиром Путіним в "нормандському форматі" не стали здачею національних інтересів.

В інтерв'ю для фільму "Рік президента Зеленського", який вийшов в ефір 22 квітня, він нагадав, як його звинувачували в "капітуляції", але ці слова не відповідають дійсності.

"Ніхто країну ж не здав, нічого такого не підписано. Ніхто на колінах, як говорили... На колінах я буду стояти... Нічого цього не зроблено", – сказав президент.

Зеленський і Путін колаж

Зеленський відзначив важливість продовження діалогу після зустрічі 9 грудня минулого року.

"Не обірвався цей діалог, тому що після таких зустрічей люди можуть знову заморозити свої відносини на кілька років, і тоді не буде ніякого прогресу", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський напередодні висловив упевненість в завершенні війни на Донбасі до кінця свого президентського терміну.