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Вибори до Верховної Ради України 2019

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"На кілька сепаратистів у ВР менше": Порошенко заявив про перемогу над реваншистами

1.2тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко привітав рішення ЦВК про зняття кандидатів Андрія Клюєва і Анатолія Шарія з виборів до Ради.

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook, назвавши висновки Центральної виборчої комісії зваженими і справедливими.

"На кількох сепаратистів і ворогів України в новій Верховній Раді буде менше. Завдяки наполяганням громадських активістів та команди "Європейської Солідарності" ЦВК скасувала реєстрацію екс-глави Адміністрації Януковича Андрія Клюєва і одного промосковського пропагандиста. Реваншисти не пройдуть! Україна переможе!" – написав Порошенко.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Прес-служба партії "ЄС" зі свого боку зазначила, що реєстрацію Клюєва і Шарія скасували, "оскільки відповідно до Конституції (стаття 76), одним із ключових вимог для кандидатів у депутати факт їх безперервного проживання в Україні протягом останніх п'яти років" .

Нагадаємо, офіційно балотуватися в народні депутати Андрію Клюєву, який був кандидатом у мажоритарному окрузі №46 у Донецькій області від "Ліберальної партії України", ЦВК дозволила більшістю голосів.

Однак, у нього вийшло домогтися реєстрації з другої спроби. Так, 21 червня він подав документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації на позачергових виборах до Верховної Ради. 23 червня ЦВК відмовила Клюєву.

Але вже 1 липня Верховний суд України скасував рішення ЦВК про заборону реєстрації політика.

Шарій і Клюєв

Шарій і Клюєв

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Петро ПорошенкоАндрій КлюєвАнатолій Шарій
Місце
Україна
Теги
політикаЦВКПартія "Європейська солідарність"
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