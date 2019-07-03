"На кілька сепаратистів у ВР менше": Порошенко заявив про перемогу над реваншистами

Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко привітав рішення ЦВК про зняття кандидатів Андрія Клюєва і Анатолія Шарія з виборів до Ради.

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook, назвавши висновки Центральної виборчої комісії зваженими і справедливими.

"На кількох сепаратистів і ворогів України в новій Верховній Раді буде менше. Завдяки наполяганням громадських активістів та команди "Європейської Солідарності" ЦВК скасувала реєстрацію екс-глави Адміністрації Януковича Андрія Клюєва і одного промосковського пропагандиста. Реваншисти не пройдуть! Україна переможе!" – написав Порошенко.

Петро Порошенко

Прес-служба партії "ЄС" зі свого боку зазначила, що реєстрацію Клюєва і Шарія скасували, "оскільки відповідно до Конституції (стаття 76), одним із ключових вимог для кандидатів у депутати факт їх безперервного проживання в Україні протягом останніх п'яти років" .

Нагадаємо, офіційно балотуватися в народні депутати Андрію Клюєву, який був кандидатом у мажоритарному окрузі №46 у Донецькій області від "Ліберальної партії України", ЦВК дозволила більшістю голосів.

Однак, у нього вийшло домогтися реєстрації з другої спроби. Так, 21 червня він подав документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації на позачергових виборах до Верховної Ради. 23 червня ЦВК відмовила Клюєву.

Але вже 1 липня Верховний суд України скасував рішення ЦВК про заборону реєстрації політика.

Шарій і Клюєв Телеканал 24

Як писав OBOZREVATEL:

Після реєстрації Клюєва, а також блогера Анатолія Шарія (який йшов у парламент під №1 у політсилі "Партія Шарія") в соцмережах з'явилися заклики до українців вийти на акцію протесту.

Мітинг відбувся в центрі Києва 2 липня. Люди, що вийшли на Майдан Незалежності, вимагали не пустити цих кандидатів на вибори.

Не обійшлося без бійок, під час однієї з яких протестувальниками був побитий журналіст видання "Страна" Влад Бовтрук.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram