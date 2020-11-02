На керівника ДБР подають до суду за 'брехню в черговому юридично нікчемному провадженні' проти Порошенка

Адвокати п’ятого президента України Петра Порошенка заявили, що подають до суду на виконувача обов’язків директора ДБР з вимогою спростувати чергову брехню. Про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань на своїй сторінці у Facebook.

"Черговий сплеск активності ДБР, спрямованої проти п’ятого президента України, очевидно, пов’язаний із нещодавньою нарадою Зеленського із силовиками, де той в ультимативній формі вимагав підозр Порошенку. А також – із результатами місцевих виборів, на яких "слуги народу" отримали втричі менше, ніж торік, тоді як "Європейська солідарність" удвічі наростила підтримку по країні, забезпечивши перемогу в усіх областях", – написав Головань.

Адвокат наголосив: сумне видовище, у яке перетворилося повністю підконтрольне владі ДБР, може дати уявлення, яка доля очікує на Конституційний Суд України, довкола якого зараз розгорнулася справжня війна.

"На прикладі "100% свого" ДБР легко спрогнозувати, яким може бути і на сто відсотків свій Конституційний Суд, приручення якого є метою кричущо антиконституційного законопроєкту Зеленського", – переконаний Головань.

Він наголосив, що ДБР надсилає черговий пустопорожній запит про "міжнародну правову допомогу" в черговому юридично нікчемному провадженні – "такому ж нікчемному, як і всі інші, що "розслідуються" ДБР з виключною метою політичного переслідування п’ятого президента".

"Згадана у "новині" ДБР компанія створювалася суто з технічною метою передачі активів у довірчу власність Rothschild. Що й було зроблено. Після цього негайно було подано заяву про її ліквідацію. Ця компанія навіть не відкривала банківських рахунків, і жодні кошти ні з України, ні з будь-якого іншого місця не перераховувалися. Петро Порошенко, згідно з умовами довірчої власності, усі ці роки не втручається в управління "Рошеном", а податки з дивідендів сплачуються в Україні. Петро Порошенко як фізична особа є одним із найбільших платників податків і меценатів. Те саме стосується і "Рошен" як юридичної особи", – пояснив Головань.

Він зауважив, що ДБР на вимогу Зеленського витрачає десятки мільйонів гривень на розслідування замовних і юридично безперспективних справ проти Порошенка.

"На запитах до Панами, Кіпру чи Віргінських островів могли би теж заощадити, бо всю потрібну інформацію за лічені секунди може видати Google. Нічого нового ДБР знайти вже не може", – переконаний Ігор Головань.

Адвокат звернув увагу на те, що відповідно до норм КПК про підслідність, ухилення від сплати податків мало б розслідувати слідчі податкової, а ДБР жодних підстав, крім вказівки президентського офісу, на здійснення слідства не має.

"Тому не дивно, що керівники ДБР не можуть пояснити, хто, коли ухилився від податків. Які суми та юрисдикції... ДБР вже відмовлялося від своїх слів. Пояснювало, що жодних справ "щодо Петра Порошенка" не розслідує. Тому ми в суді вимагатимемо спростування чергової нахабної брехні нового в.о. директора", – констатував Головань.

Натомість нерозслідуваними, за словами адвоката, залишаються реальні зловживання, пов’язані з бізнесом чинного президента України.

"Зате ДБР могло би накопати багато цікавого, якби зайнялося розслідуванням бізнесової діяльності Зеленського та 95-го кварталу. Як шалена сценічна популярність оберталася скромними бізнес-показниками у звітності? Що там з офшорами? Скільки бенефіціари "Кварталу" за ці роки сплатили до бюджету? А скільки вклали у нерухомість у всьому світі? Чи відповідав спосіб життя офіційним доходам? Як поживає кінобізнес у Росії під час її війни проти України? Чи нормально, коли президент Зеленський переписав бізнес на свого першого помічника? І чи не тому, що там "все так сложно, все так запутано", партнери Володимира Олександровича із групи "За майбутнє" і попросили КС скасувати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях?" – резюмував Ігор Головань.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Зеленського закликали припинити політичне переслідування Порошенка: впливові політики та міжнародні організації застерегли президента України про наслідки використання репресій проти своїх політичних опонентів.