Кримчани саботували вибори: Муджабаев зробив різку заяву

Незаконні вибори в анексованому Росією Криму проігнорували багато жителів півострова, упевнений журналіст Айдер Муджабаєв. Розчаровані у владі РФ кримчани, на його думку, у такий спосіб показали своє ставлення до влади.

Про це журналіст заявив у коментарі OBOZREVATEL, розповідаючи про невизнання цих виборів країнами Балтії. Він нагадав, що світ не визнає російську владу в Криму взагалі, адже півострів окупований Росією.

"Складно говорити про якісь вибори в Криму, про їхнє визнання чи невизнання. Жодна цивілізована країна ці вибори не визнає, адже Крим окупований Росією. В Криму ніколи не було нормальних виборів. Навіть на той фейковий референдум у 2014-му році прийшло не більше 34% населення. Цього разу кримчани теж не пішли голосувати. І правильно, що не пішли. А що вирішує їхній голос?", – уточнив Муждабаєв.

"Вибори" в Криму ru.krymr.com

За його словами, в Росії ніякі вибори нічого не вирішують, а до місцевих органів влади – й поготів. Самим кримчанам давно дали зрозуміти, що "їхню думку взагалі ніхто враховувати не буде".

"Це найбільший подив, у якому перебувають прихильники "русского міра" від моменту, як вони раптом з'ясували, що на хр*н цьому "русскому міру" не потрібні. І якщо окупанти комусь розповідають про якісь вибори – це все фейк. Ніколи в Криму не було нормальних виборів", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 вересня у Росії пройшов єдиний день голосування. Вибори різного рівня відбулися у всіх 85 регіонах країни, зокрема й у Криму. МЗС України висловило протест.

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