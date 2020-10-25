На Хмельниччині 11-річна дівчинка проводила опитування Зеленського

У Хмельницькій області опитування від президента Володимира Зеленського на місцевих виборах в Україні проводила 11-річна дівчинка.

На матір дитини вже склали адміністративний протокол. Про це заявив на брифінгу глава Нацполіціі Ігор Клименко, передає "24 канал" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

У свою чергу "ХМ-Інсайд" пише, що інцидент стався в місті Старокостянтинів. Неповнолітня дівчинка пропонувала відповісти на "5 запитань від президента" на виході з виборчої дільниці №681420.

Родичка дитини, яка перебувала неподалік, пояснила, що дівчинка тільки допомагає їй проводити громадське опитування.

Зазначимо, що згідно із законом діти можуть бути волонтерами, але за умови, що їм вже є 14 років і з дозволу батьків або опікунів.

Поліція склала адмінпротокол за участь дівчинки в опитуванні. xm-inside.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в сеукраінскій опитування, який ініціював президент України Володимир Зеленський, спричинив низку скандалів. Українці масово відмовлялися приймати в ньому участь, а деякі, навпаки, змогли проголосувати кілька разів. Волонтери, які його проводили, були не здатні вплинути на порушення.