На Херсонщині викрали урну з відповідями на питання Зеленського

У Херсонській області викрали урну з відповідями на "5 запитань від президента". Правоохоронцям вдалося встановити особу порушника.

Зараз встановлюється його місцезнаходження, повідомила "Укрінформу" начальниця відділу комунікації Головного управління у Нацполіції області Тетяна Пшонь.

Вона уточнила, що інцидент стався близько 9:45 в Нижніх Сірогозах, коли надійшло повідомлення від інтерв'юера, який проводив опитування біля однієї з ділянок.

"Зараз особу того, хто вкрав вказану урну, вже встановили. Встановлюють його місцезнаходження для притягнення до адміністративної відповідальності", – розповіла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 25 жовтня, розпочалося всеукраїнське опитування, яке ініціював президент. Воно проходить паралельно з голосуванням на місцевих виборах.

При цьому на деяких виборчих дільницях опитування не стартував вчасно через відсутність волонтерів.

У Хмельницькому координатор громадянської мережі "Опора", блогер Андрій Попик зумів сім разів поспіль взяти участь в опитуванні президента.

Поліція повідомила, що на Волині почали надходити скарги на законність проведення опитування.

В Ірпені волонтерка, яка проводила опитування, розплакалася через питання кандидата в Ірпінську міську раду. Він зажадав від інтерв'юера пред'явити посвідчення і відповісти на питання: хто її уповноважив проводити це опитування, хто видав урни і анкети.