На Харківщині спалили авто кандидата в депутати. Фото

У ніч на 22 жовтня в місті Лозова Харківської області підпалили авто кандидата в обласну раду від "Європейської солідарності" Сергія Коби.

Про це повідомляє пресслужба партії. Відзначається, що ніхто не постраждав. За фактом підпалу відкрито кримінальне провадження.

Народний депутат від ЄС Ірина Фриз в Facebook додала, що підпал авто трапився в 4-му мікрорайоні Лозового у дворі житлового будинку. Вона зазначила, що Коба раніше отримував погрози на свою адресу.

Підпал авто кандидата від ЄС

"ЄС – Харківщина розцінює це як навмисний підпал, пов'язаний з політичною діяльністю нашого однопартійця, який є кандидатом до облради. Відомо, що він отримував погрози на свою адресу. З наближенням виборів політичні опоненти починають вдаватися до брудних методів політичної боротьби", – написала вона.

В ГУ НПУ Харківської області додали, що подія трапилася близько 3:40.

"Встановлено, що виникло займання автомобіля "Suzuki Vitara", який належить 50-річному чоловіку. Останнім часом транспортним засобом користувався 41-річний брат власника. Відомо, що він є кандидатом в депутати Лозівської міської ради", – відмічено в інформації.

Спалений автомобіль

Підпал авто кандидата від ЄС

Салон згорілого авто

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Обухові Київської області відбувся напад з ножем на кандидата в депутати Обухівської міської та районної рад Дмитра Зрайченко.

Також в Київській області спалили автомобіль кандидата в депутати Обухівського міськради від "Батьківщини" Валеха Магсудова.