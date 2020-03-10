На Харківщині на зустріч з кандидаткою не пустили "Прямий": Фріз зажадала реакції поліції

Перешкоджання діяльності журналістів і проведення передвиборчої агітації із застосуванням адмінресурсу – це кримінальні злочини, які підпадають під дію Кримінального кодексу. І за це треба нести відповідальність.

Про це написала на своїй сторінці у мережі Facebook народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Фріз, коментуючи ситуацію, коли на Харківщині на зустріч з кандидатом в народні депутати Юлією Світличною не пустили журналістів телеканалу "Прямий".

"Кандидатка Світлична перешкоджає діяльності журналістки під час ведення своїх агітаційних зустрічей. Відсутність юридичної обізнаності говорить сама за себе, адже пані Світлична почала стверджувати, що це в неї закрита зустріч. За нашою інформацією, людей зігнали за рахунок адмінресурсу з заводу та дитячих садків і шкіл в обідню перерву, і кандидатка, яку пов’язують з паном Райніним, почала розповідати, що це її приватна агітація", – написала Фріз.

Депутатка від "ЄС" Ірина Фріз Пресслужба партії "Європейська солідарність"

Депутатка нагадала, що за перешкоджання професійній діяльності журналістів передбачена кримінальна відповідальність.

"Апогеєм всього цього дійства є те, що вона разом зі своєю командою пропонує проголосувати людям, яких зігнали на її зустріч, та видалення з зали журналістки, яка має всі законні права для фіксації агітації будь-якого кандидата на відео. Перешкоджання діяльності журналістів – це кримінальний злочин! Проведення виборчої агітації із застосуванням адміністративного ресурсу – також злочин! І те, що у журналістки намагалися вирвати телефон, який є її власністю – також є злочином!" – зауважила народний депутат.

Резюмуючи, Фріз написала: "на які ще порушення закону піде така кандидатка? Сподіваюсь, поліція відреагує на це належним чином".

Як повідомляв OBOZREVATEL, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що теледебати між кандидатами в депутати по 179 округу на Харківщині дозволять виборцям зробити свідомий вибір, а не голосувати за "кота в мішку".

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