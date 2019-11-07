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7 листопада • оновлено в 15:25
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"На емоціях": журналіст розкрив причину бійки Ляшка та Геруса

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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко побився з нардепом від партії "Слуга народу" Андрієм Герусом через закупівлі Україною електроенергії з Росії, які стали можливими завдяки Герусу.

Про це розповів в ефірі ObozTV блогер і журналіст Кирило Сазонов. Він докладно описав передісторію конфлікту двох політиків і припустив, що Ляшко діяв в емоційному пориві.

"Герус проштовхнув, фактично вніс поза регламентом поправку до закону, а зал швидко за неї проголосував, яка фактично поставила хрест на інтеграції української енергосистеми в Європейський Союз, над чим ми працювали кілька років. У 2023 році ми вже мали приєднатися до єдиної європейської енергосистеми, і раптом завдяки цій поправці ми починаємо купувати електроенергію у Росії. Це дуже жорсткий удар по Україні був", – зазначив Сазонов.

За його словами, Ляшко виступав категорично проти, тому що в результаті Росія отримує одразу два бонуси.

"Перший – Україна фактично "кидає" Європейський Союз, який вклав уже гроші в програми, в підготовку об'єднання енергосистем. Була жорстка умова, що ми від'єднуємося від СНД. А тепер ми виглядаємо не просто ненадійними партнерами, а натуральними шахраями в очах Європи. Під друге, під питанням наша відповідність усім вимогам Третього енергопакету. Також в Україні знижується виробництво власної електроенергії, що призводить до безробіття енергетиків, гірників, атомників. Вся ця повістка підвищує соціальну напруженість", – пояснив журналіст.

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Як підкреслив Сазонов, Росія готова дати будь-які знижки на електроенергію, щоб виставити Україну в Європі ненадійним партнером і максимально створити напругу в суспільстві.

За його словами, завдяки Герусу було ухвалене антиукраїнське лобістське рішення: "Герус виступає прямим лобістом групи "Приват" – це факт. Групі "Приват" належать феросплавні комбінати плюс "Дніпроазот" – це підприємства, де в собівартості продукції 50% складає електроенергія... Тому вони дуже зацікавлені в дешевій електроенергії заради великих прибутків за будь-яку ціну, і готові купувати її навіть у Росії".

Журналіст вважає, що Ляшко, зіткнувшись з Герусом в аеропорту, діяв в "емоційному пориві".

"Ляшко категорично виступав проти співпраці з Росією в будь-якій галузі, і тим більше в галузі електроенергетики та газу. І тут автор цієї поправки попався йому в руки. Звичайно, Ляшко почав на нього тиснути. З іншого боку, очевидно, що якщо він хотів попутно привернути увагу до гріхів цієї монобільшості і людини, яка лобіює російську електроенергію в Україні, він увагу привернув. Про це говорять всі телеканали, пишуть у Facebook. Природно, свої політичні бонуси Ляшко отримає", – додав Сазонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Лідер Радикальної партії Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом у Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль". Ляшко назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля. Також Ляшко здивувався, що нардеп робить у ЗОД, оскільки прохід туди коштує близько 3,5-4 тисяч гривень.

  • Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом бійки.

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Особи
Андрій Герус Олег Ляшко Кирило Сазонов
Місце
Україна
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
"...они очень заинтересованы в дешевой электроэнергии... готовы покупать ее даже в России" Вы не поверите но и Европа делает то же самое - и покупает российский газ. Так что у Ляшко еще много боев впереди - с европейскими коллегами...
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
"они очень заинтересованы в дешевой электроэнергии... готовы покупать ее даже в России" Вы не поверите но и Европа делает то же самое - и покупает российский газ. Так что у ляшки еще много боев впереди - с европейскими коллегами...
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