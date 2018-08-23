На Донбасі загинув український військовий - ООС

У прес-центрі Операції об‘єднаних сил повідомили про 24 обстріли упродовж минулої доби та про загибель одного українського військовослужбовця 23 серпня.Внаслідок бойових дій на Донбасі загинув один український військовий. Про це повідомив штаб Операції об'єднаних сил (ООС) вранці у четвер, 23 серпня, на своїй сторінці у Facebook. За цими даними, упродовж поточної доби сепаратисти обстріляли з артилерії, мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції українських військових поблизу Новотошківського, Кримського, Старогнатівки та Водяного.

Також, як зазначається у повідомленні, упродовж минулої доби, 22 серпня, бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння. Внаслідок цих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил був поранений. Тим часом бойовики з самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" ще не інформували про події упродовж доби.

Як повідомлялося, напередодні Тристороння контактна група (ТКГ) в Мінську домовилася про запровадження режиму припинення вогню на Донбасі з нагоди початку навчального року. Про таку домовленість заявили за підсумками засідання в середу, 22 серпня, представники як української сторони, так і сепаратистів. Це підтвердив і спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік (Martin Sajdik). "Шкільне перемир'я" має початися 29 серпня.