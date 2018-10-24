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/Політика

На Донбасі загинув український солдат

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Київ закидає протилежній стороні використання забороненої мінськими угодами зброї на Донбасі.За попередню добу озброєні сепаратисти на Донбасі дев'ять разів атакували позиції Збройних сил України, зокрема із забороненої мінськими домовленостями зброї. Через обстріли загинув один український військовослужбовець, повідомляють зранку середи, 24 жовтня, у штабі операції Об'єднаних сил (ООС).

Використовувалися "міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - зазначає штаб на сторінці у Facebook. За даними української армії, обстріли велися поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Мар'їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове. Українська розвідка повідомляє, що один представник протилежної сторони був знищений, ще четверо поранені.

Своєю чергою в угрупуванні "ЛНР" повідомляють про три випадки порушення перемир'я з українського боку, передає "Інтерфакс".

У вересні президент України Петро Порошенко повідомляв, що від початку бойових дій на Донбасі загинули 2911 українських військових.

За даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, у 2018 році на Донбасі загинули та дістали поранень 200 цивільних дорослих та 28 дітей.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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