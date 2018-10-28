На Донбасі загинув один український солдат - Київ

Проросійські бойовики 15 разів обстріляли українські позиції протягом останньої доби. Внаслідок цього загинув один український військовослужбовець, повідомили в Києві.Упродовж 27 жовтня проросійськи сепаратисти 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі. Під час бойових дій загинув один український військовослужбовець, повідомив вранці у неділю, 28 жовтня, прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Під час обстрілів бойовики п'ять разів застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями, зазначається в повідомленні. Вони вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції українських військових в районі населеного пункту Луганське, Світлодарська, Пісків та Водяного були обстріляні з мінометів. Також проросійські сепаратисти відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, вказують в прес-центрі штабу ООС. Найбільша вогнева активність була на Приазов'ї.

За даними української розвідки, було вбито двох проросійських бойовиків і ще двох - поранено. Жодних підтверджень цьому з боку самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" немає. З початку доби 28 жовтня сепаратисти відкривали вогонь один раз, поблизу Авдіївки, вказують у Києві. Важке озброєння не застосовувалось.

Водночас у самопроголошеній "Донецькій народній республіці" ("ДНР") повідомляють про 16 порушень режиму припинення вогню з боку українських військових із застосуванням 272 одиниць боєприпасів. За даними представника "ДНР" у Спільному центрі контролю та координації (СЦКК) режиму припинення вогню Руслана Якубова, під вогнем опинилися окремі райони Горлівки, Ясинувата разом із двома прилеглими селищами, район донецьокго аеропорту, район Олександрівка на заході Донецька, а також села Ленінське та Саханка, цитує онлайн-видання проросійських сепаратистів "Донецкое агентство новостей".