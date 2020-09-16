На Донбасі стало на одне окуповане село більше

Кабінет міністрів України розширив список тимчасово окупованих населених пунктів на Донбасі.

До нього внесено село Заїченко в Донецькій області. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 16 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зокрема, до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження включено село Заїченко Волноваського району Донецької області", – сйдеться в повідомленні.

Зазначається, що цим же рішенням уряд виключив вказане село з переліку населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення.

Село Заїченко окупанти захопили в серпні 2014 року. У лютому 2015 року українські військовослужбовці знищили позиції терористів "ДНР" біля села.

Сполучення з населеним пунктом з кінця 2015 року було ускладнене після того, як російські найманці захопили Комінтернове.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 16 вересня, було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.