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На Донбасі поранені двоє українських військових

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"Новорічне перемир'я" було тричі порушене проросійськими бойовиками у зоні проведення операції об'єднаних сил. На Донбасі поранені двоє українських військових.Незаконні збройні формування на Донбасі з початку доби в понеділок, 31 грудня, тричі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції об'єднаних сил, зокрема із застосуванням мінометів важких калібрів. Двоє українських військовослужбовців зазнали поранень, повідомляється на сайті міністерства оборони України.

Нагадаємо, що 29 грудня в зоні бойових дій на Сході України розпочалося "новорічне перемир'я", домовленості щодо якого було досягнуто раніше цього тижня в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі. Відповідну пропозицію, висунуту українською стороною у ТКГ, було затверджено 27 грудня. Про готовність до дотримання перемир'я заявили також у самопроголошених утвореннях "ДНР" і "ЛНР".

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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